Kavalan vinder tredobbelt trofæudmærkelser ved ISC, IWSC

Kavalan har fået tildelt 2021:

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan blitzede den første runde af den International Wine and Spirits Competition i 2021, og vandt - for den femte gang - den Worldwide Whiskey Trophy for sin Kavalan Podium Single Malt Whisky. Det taiwanisiske destilleri fik 7 af de kun 8 Gold Oustanding medaljer som ISWC-dommerne uddelte i hele konkurrencen.

Podium, som lagres på en blanding af nye amerikanske egetræsfade og genopfyldfade, blev af dommerne beskrevet som følger:

"I næsen er der løftede egetræsnoter med ristede kaffebønner, kaprifolie og rosenaromaer. Den krydrede, vægtige smag åbner med en vifte af skovfrugter og er lys og fyldig, og slutter med et drys af sød grød og muskatnød. Afbalanceret med ekspertise."

ISC Spirits Tourism Awards anerkender innovation og excellence blandt globable destillerier. Kavalan modtog deres Distillery Visitor Centre Trophy.

Dommernes feedback:

Stort, moderne besøgcenter. Feedback fra besøgende til dette destilleri er god og centret er meget veloganisieret. Det er dog meget stort med rækker af smagsbænke, så det er mere kommercielt end personligt.

Dette bidrag skilte sig ud for mig, da Kavalan ud over den typiske museums- og besøgscenterindgang havde et gratis smageområde, en kunstinstallation, en whiskyisvogn, en bar, en café og meget mere. Den forklarer regionens terroir og Kavalans historie Besøgstallet er utroligt, hvilket vidner om destilleriets stærke tilbud. Fantastisk arbejde.

Som besøgscenter synes det at være ikke blot en eftertanke i forbindelse med rundvisningen, men en stor attraktion i sig selv, med sin havebar, havesal, smagning- og selvblandingsrum og café.

Direktør Hr Lee sagde, at han havde gratuleret sit team og bedt dem fortsætte det gode arbejde. "Vi ønsker fortsat at levere kvalitet til vores fans og kritikere verden rundt", sagde Hr Lee.

Liste af 2021 IWSC Awards

Trophy

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

I alt vandt Kavalan 15 af de 28 Gold eller Gold Outstanding medaljer, der blev uddelt i kategorien "World Whisky".

Gold Outstanding

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Gold

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

List of 2021 ISC AWARDS

Trophy

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Gold

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har været pioner inden for single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der lagres i intens fugtighed og varme, stammer fra smeltevandet fra Snow Mountain og forstærkes af hav- og bjergbriser Alt dette kombineres for at skabe Kavalans karakteristiske cremethed. Vores destilleri, der bærer Yilan Countys gamle navn, er understøttet af circa 40 års drikkevareproduktion under moderselskabet King Car Group. Vi har indsamlet mere end 550 guldpriser eller højere fra industriens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

Mediekontakt

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Sandra Tsai

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576870/IWSC_8_en.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576871/3re.jpg

SOURCE Kavalan