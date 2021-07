Kavalan vinner trippeltrofé-utmerkelser i ISC, IWSC

Kavalan ble tildelt 2021:

ISC-Årets verdens whiskyprodusent trofé

ISC-Brennevin Tourism Awards Destilleri Besøkssenter Trofé

IWSC-Verdensomspennende whiskytrofé

Kavalan ble med i første runde av International Wine and Spirits Competition [Internasjonal vin- og brennevinskonkurranse] (IWSC) i 2021, og vant Verdensomspennende whiskytrofé - for femte gang - for sin Kavalan Podium Single Malt Whisky. Det taiwanske destilleriet samlet 7 av bare 8 gullmedaljer som IWSC-dommerne tildelte over hele konkurransen.

Podium, som er alderen i en blanding av jomfruelige amerikanske eikefat med påfyllingsfat, ble beskrevet av dommere som følger:

"På nesen blander stekte kaffebønner, kaprifol og rosearomaer seg med løftede eikenoter. Den krydrede, fyldige tungen starter med et utbrudd av ville frukter og avsluttes med en sprinkling av søt grøt og muskatnøtt. Faglig balansert."

ISC Brennevin Tourism Awards anerkjenner innovasjon og fortreffelighet blant globale destillerier. Destilleriets besøkssentertrofé dro til Kavalan.

Tilbakemelding fra dommere:

Stort, moderne besøkssenter. Tilbakemeldinger fra besøkende til dette destilleriet er gode og senteret er veldig organisert. Imidlertid er det veldig stort med rader med smaksbenker så mer kommersielle enn personlige.

Denne inngangen skilte seg ut for meg, som utenfor den typiske inngangen til museet og besøkssenteret, kavalan hadde et gratis smaksområde, kunstinstallasjon, whiskyisbil, en bar, en kafé og så mye mer. Det forklarer terroir av regionen og historien om Kavalan. Besøkstallene er utrolige, noe som er bevis på det sterke tilbudet fra destilleriet. Fantastisk jobb.

Som besøkssenter ser det ut til å gå utover bare en ettertanke til turen, men som en stor attraksjon i seg selv med sin Garden Bar, Garden Hall, Tasting &DIY blandingsrom og kafé.

[CEO] Administrerende direktør Mr Lee sa at han hadde gratulert teamet sitt og bedt dem om å fortsette det gode arbeidet. "Vi ønsker å fortsette å levere kvalitet til våre fans og kritikere over hele verden," sa Mr Lee.

Liste over IWSC Awards 2021

Trofé

IWSC-Verdensomspennende whiskytrofé

I verdens whiskykategori vant Kavalan 15 av de 28 gullmedaljene i gull eller gull.

Gull enestående

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Destilleri Reserve Torv Cask Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Destilleri Reserve Rum Cask Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Manzanilla Sherry Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Moscatel Sherry Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

98 Kavalan Artist Series [Kavalan Artist-serien]: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series [Kavalan Artist-serien]: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky [Virgin Oak Single Cask Styrke Single Malt Whisky]

Gull

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky [Kavalan 10-årsjubileum Jord Sølvvin Fat Modnet Enkelt Fat Single Malt Whisky]

96 Kavalan Artist Series [Kavalan Artist-serien]: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky [Fransk Vin Fat Single Cask Styrke Single Malt Whisky]

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky [Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky]

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky [Kavalan Destilleri Velg Nr. 2 Single Malt Whisky]

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky [Kavalan Oloroso Sherry Eik Single Malt Whisky]

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Fino Sherry Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Port Enkel Fat Styrke Single Malt Whisky]

95 Kavalan Artist Series [Kavalan Artist-serien]: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky [Torv malt enkelt fat styrke single malt whisky]

Liste over ISC AWARDS 2021

Trofé

ISC-Årets verdens whiskyprodusent trofé

ISC-Brennevin Tourism Awards Destilleri Besøkssenter Trofé

Gull

Kavalan Classic Single Malt Whisky [Kavalan Classic Single Malt Whisky]

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky [Kavalan Destilleri Velg Nr. 2 Single Malt Whisky]

King Car Conductor Single Malt Whisky [King Car Dirigent Single Malt Whisky]

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky [ King Car 40-årsjubileum utvalgt vin fat modnet single malt whisky]

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky [Kavalan 10-årsjubileum Jord Sølvvin Fat Modnet Enkelt Fat Single Malt Whisky]

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky [Kavalan 10-årsjubileum Sky Gold Wine Cask Modnet Single Cask Single Malt Whisky]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan destilleri reserve torv fat enkelt fat styrke single malt whisky]

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Madeira Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Vinho Barrique Enkelt Fat Styrke Single Malt Whisky]

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Styrke Single Malt Whisky]

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Styrke Single Malt Whisky]

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky [Kavalan Solist Port Enkel Fat Styrke Single Malt Whisky]

Kavalan Artist-serien: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky [Virgin Oak Single Cask Styrke Single Malt Whisky]

Om Kavalan brenneri

Siden 2005 har Kavalan Distillery i Yilan County vært banebrytende innen single malt whisky i Taiwan. Whiskyen vår, som er eldre i høy luftfuktighet og sol, er avledet av smeltevann fra Snow Mountain og suppleres av hav- og fjellbris. Alt dette bidrar til Kavalans varemerkekremhet. Destilleriet vårt, som bærer det gamle navnet Yilan County, støttes av omtrent 40 års erfaring med drikkeproduksjon under morselskapet King Car Group. Vi har tjent over 550 gull eller høyere priser i bransjens mest konkurransedyktige konkurranser. Besøk www.kavalanwhisky.com

