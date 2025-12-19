A Vantage vence o prémio de "Melhor Aplicação de Negociação para Dispositivos Móveis - APAC" nos UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage , corretora líder em múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar que foi premiada como Melhor Aplicação de Negociação para Dispositivos Móveis – APAC nos prestigiados UF AWARDS APAC 2025, realizado durante a iFX EXPO Asia 2025.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Na sua sexta edição, os UF Awards APAC reconhecem a excelência em toda a região da Ásia-Pacífico, celebrando as melhores marcas de fintech e negociação online que oferecem produtos e serviços excecionais. Este reconhecimento foi atribuído à marca Vantage como parte das categorias de prémios regionais do evento.

O prémio de Melhor Aplicação de Negociação para Dispositivos Móveis reconhece o compromisso da Vantage em oferecer a melhor experiência móvel da sua categoria. Com um design intuitivo, execução ultrarrápida e funcionalidades avançadas desenvolvidas tanto para negociadores principiantes como experientes, a plataforma para dispositivos móveis da Vantage oferece as ferramentas e o desempenho necessários para negociar com confiança.

Marc Despallieres, CEO da Vantage, declarou: "É uma honra receber este reconhecimento do setor. Ganhar o prémio de Melhor Aplicação de Negociação para Dispositivos Móveis na região da Ásia-Pacífico reforça a nossa dedicação ao desenvolvimento de tecnologia que capacita os negociadores. Continuaremos a inovar e a fornecer soluções para dispositivos móveis que tornem a negociação mais inteligente e acessível."

Esta distinção junta-se à crescente lista de prémios internacionais da Vantage e reforça a posição da marca como uma plataforma de negociação líder, com foco em dispositivos móveis.

Para mais informações sobre a aplicação de negociação para dispositivos móveis da Vantage e os serviços premiados, visite o site da Vantage . A disponibilidade do serviço varia consoante a jurisdição e a entidade.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de múltiplos ativos CFD que fornece aos clientes acesso a um serviço rápido e potente para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, mercadorias, índices, ações, ETF e obrigações.

Com 16 anos de experiência no mercado, a Vantage vai para além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação de confiança que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.

