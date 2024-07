A Vantage Markets conquista o prémio "Best Trading Experience - Global" para 2024

PORT VILA, Vanuatu, 12 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, corretora líder de múltiplos ativos, conquistou o conceituado prémio "Best Trading Experience - Global 2024" da Ultimate Fintech. Este importante marco enfatiza o compromisso permanente da Vantage em oferecer ambientes de negociação inigualáveis para clientes em todo o mundo.

Os Ultimate Fintech Awards são conhecidos por reconhecerem a excelência e a inovação nos setores das fintech e da negociação. A vitória da Vantage na categoria "Best Trading Experience" reafirma a sua posição como líder no fornecimento de soluções de negociação inovadoras e de elevada qualidade.

O sucesso da Vantage na obtenção deste prémio destaca os seus esforços contínuos para melhorar a experiência de negociação dos seus clientes, desde os investidores principiantes até aos investidores experientes. Desde o aperfeiçoamento contínuo da Vantage App, fácil de utilizar, até à expansão dos seus recursos educativos abrangentes e ao estabelecimento de taxas reduzidas e transparentes, a Vantage certifica-se de que os investidores têm as ferramentas e os conhecimentos certos para navegarem nos mercados financeiros com confiança.

"Estamos entusiasmados por receber o prémio "Best Trading Experience - Global 2024" da Ultimate Fintech", afirma Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Negociação da Vantage. "Este reconhecimento é um testemunho da dedicação incansável da nossa equipa em proporcionar um ambiente de negociação excecional aos nossos clientes. Na Vantage, estamos empenhados em melhorar continuamente as nossas ofertas e em proporcionar uma experiência de negociação superior aos investidores de todo o mundo".

O historial de sucesso da Vantage inclui distinções globais anteriores, tais como "Best CFD Broker", "Most Trusted Broker" e "Best Value Broker" em 2024, solidificando ainda mais a sua posição como líder do setor. Com este recente prémio, a Vantage reafirma a sua promessa de proporcionar a melhor experiência de negociação possível para capacitar os investidores a capitalizarem as oportunidades de mercado e potencialmente atingirem os seus objetivos financeiros.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos Diferenciais (Contracts for Difference, CFD), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 13 anos de experiência, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

