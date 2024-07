Vantage Markets remporte le prix 2024 de la meilleure expérience de trading au niveau mondial

PORT VILA, Vanuatu, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Courtier multi-actifs de premier plan, Vantage Markets a décroché le très convoité « Best Trading Experience - Global 2024 Award » décerné par Ultimate Fintech. Cette distinction majeure souligne l'engagement inébranlable de Vantage à fournir des environnements de trading inégalés à ses clients dans le monde entier.

Vantage Markets clinches “Best Trading Experience - Global” award for 2024

Les Ultimate Fintech Awards récompensent l'excellence et l'innovation dans les secteurs de la fintech et du commerce. La victoire de Vantage dans la catégorie « Best Trading Experience » confirme sa position de leader dans la fourniture de solutions de trading innovantes et de haute qualité.

Le succès de Vantage dans l'obtention de ce prix souligne ses efforts continus d'optimisation de l'expérience de trading de ses clients, qu'il s'agisse de traders en herbe ou d'investisseurs chevronnés. De l'amélioration continue de son application intuitive Vantage à l'expansion de ses ressources pédagogiques complètes, en passant par la mise en place de frais transparents et peu élevés, Vantage s'assure que les traders disposent des bons outils et des bonnes connaissances pour s'orienter en toute confiance sur les marchés financiers.

« Nous sommes ravis de recevoir le prix Best Trading Experience - Global 2024 décerné par Ultimate Fintech », déclare Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage. « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement sans faille de notre équipe à offrir à nos clients un environnement commercial d'exception. Chez Vantage, nous nous engageons à améliorer sans relâche nos offres et à fournir une expérience de trading supérieure aux traders du monde entier ».

Dans son armoire à trophées, Vantage possède notamment des distinctions mondiales telles que celles de « Best CFD Broker », de « Most Trusted Broker » et de « Best Value Broker » obtenues en 2024 et qui consolident sa position de chef de file. Avec ce nouveau prix, Vantage renouvelle sa promesse de fournir la meilleure expérience de trading possible afin de permettre aux traders de capitaliser sur les opportunités du marché et d'atteindre potentiellement leurs objectifs financiers.

Pour plus d'informations sur Vantage et ses solutions de trading primées, rendez-vous sur www.vantagemarkets.com.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs offrant à ses clients un service réactif et performant pour le trading de produits de contrats sur différence (CFD), y compris le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les FNB et les obligations.

Fort de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en proposant un écosystème de trading de confiance, une application mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet à ses clients de saisir les opportunités du marché. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou Google Play.

trade smarter @vantage

