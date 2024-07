Vantage Markets raih penghargaan "Best Trading Experience - Global" 2024

Ultimate Fintech Awards adalah ajang yang mengapresiasi keunggulan dan inovasi di sektor teknologi finansial dan trading. Dengan meraih penghargaan pada kategori "Best Trading Experience", Vantage membuktikan statusnya sebagai pemimpin pasar yang menyediakan solusi trading bermutu tinggi dan inovatif.

Kesuksesan Vantage meraih penghargaan ini juga mencerminkan upaya meningkatkan pengalaman trading bagi klien, mulai dari kalangan pemula hingga investor berpengalaman. Vantage selalu memperbarui Aplikasi Vantage yang mudah digunakan, menyediakan materi edukasi yang lengkap, serta menerapkan biaya transparan dan terjangkau. Maka, Vantage memastikan trader memiliki sarana dan wawasan yang tepat agar percaya diri menghadapi dinamika pasar finansial.

"Kami gembira meraih penghargaan 'Best Trading Experience - Global 2024' dari Ultimate Fintech," ujar Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage. "Penghargaan ini membuktikan kerja keras tim kami dalam menyediakan lingkungan trading yang luar biasa bagi klien. Di Vantage, kami selalu berkomitmen meningkatkan mutu layanan dan menghadirkan pengalaman trading terbaik bagi trader di seluruh dunia."

Vantage sebelumnya memenangkan sejumlah penghargaan global, seperti "Best CFD Broker", "Most Trusted Broker", dan "Best Value Broker" pada 2024. Pencapaian tersebut memperkuat status Vantage sebagai pemimpin industri. Dengan meraih penghargaan terbaru ini, Vantage semakin bertekad menyediakan pengalaman trading terbaik agar trader bisa menangkap peluang pasar dan mencapai target finansialnya.

Informasi lebih lanjut tentang Vantage dan solusi trading-nya yang sukses memenangkan sejumlah penghargaan tersedia di www.vantagemarkets.com.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk memperdagangkan produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 13 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan ekosistem perdagangan aset yang tepercaya, aplikasi seluler yang sukses memenangkan penghargaan, serta platform trading yang mudah dipakai agar klien bisa menangkap peluang trading aset. Unduh Aplikasi Vantage di App Store atau Google Play.

