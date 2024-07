A Vantage Markets conquista o prêmio "Best Trading Experience - Global" de 2024

PORT VILA, Vanuatu, 12 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, corretora líder multimercado, recebeu o prêmio "Best Trading Experience - Global 2024" da Ultimate Fintech. Essa importante conquista reforça o compromisso inabalável da Vantage em oferecer ambientes de trading inigualáveis para clientes de todo o mundo.

O Ultimate Fintech Awards é famoso por reconhecer a excelência e a inovação nos setores de fintech e trading. A vitória da Vantage na categoria "Best Trading Experience" reafirma sua posição de líder na oferta de soluções de trading inovadoras e de alta qualidade.

A Vantage Markets conquista o prêmio "Melhor Experiência de Negociação - Global" de 2024 (PRNewsfoto/Vantage)

O sucesso da Vantage na conquista desse prêmio evidencia seus esforços contínuos para aprimorar a experiência de trading de seus clientes, dos traders iniciantes aos investidores experientes. Do aprimoramento contínuo do aplicativo Vantage, de fácil uso, até a expansão de seus recursos didáticos abrangentes e o fornecimento de taxas transparentes e baixas, a Vantage garante que os traders tenham as ferramentas e o conhecimento certos para navegar nos mercados financeiros com confiança.

"Estamos entusiasmados com a conquista do prêmio 'Best Trading Experience - Global 2024' da Ultimate Fintech", diz Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Trading da Vantage. "Esse reconhecimento é uma prova da dedicação incansável de nossa equipe em oferecer um ambiente de trading excepcional para nossos clientes. Na Vantage, temos o compromisso de aperfeiçoar continuamente nossas ofertas e proporcionar uma experiência de negociação diferenciada aos traders de todo o mundo."

O histórico de sucesso da Vantage inclui prêmios internacionais anteriores, como "Melhor Corretora de CFD", "Corretora Mais Confiável" e "Corretora de Melhor Valor" em 2024, solidificando ainda mais sua posição como líder do setor. Com esse último prêmio, a Vantage reafirma seu compromisso de oferecer a melhor experiência de trading possível para que os traders possam capitalizar as oportunidades do mercado e potencialmente atingir suas metas financeiras.

Para obter mais informações sobre a Vantage e suas premiadas soluções de trading, visite www.vantagemarkets.com.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora multimercado que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar que capacita os clientes para aproveitarem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

negocie com mais inteligência @vantage

FONTE Vantage