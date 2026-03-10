PARIS, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o orgulho de anunciar a aquisição estratégica da Inspire Human Resources (Inspire HR), uma empresa norte-americana de consultoria em RH reconhecida por sua profunda expertise na resolução de desafios complexos de Recursos Humanos e na gestão de necessidades críticas de talentos.

View PDF HR HR Path fortalece expertise em Consultoria na América do Norte com a aquisição da Inspire HR

Com presença em 28 países e uma equipe de mais de 2.500 profissionais, a HR Path é uma parceira confiável para empresas que enfrentam as complexidades da gestão de Recursos Humanos. Especializada em consultoria, implementação e serviços operacionais, a HR Path oferece soluções inovadoras projetadas para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém firme seu compromisso de transformar as práticas de RH em escala global.

Fundada em 2007 por Jaime Klein, a Inspire HR foi pioneira no modelo de fractional HR, construindo uma sólida reputação ao oferecer expertise sênior de forma flexível. Esse modelo permite que organizações — de empresas da Fortune 500 a startups e organizações sem fins lucrativos — superem lacunas de talentos e acelerem seu crescimento estratégico. Com uma equipe de especialistas experientes que atuam em todas as principais disciplinas de RH, a Inspire HR combina suporte operacional prático com serviços de consultoria estratégica de alto nível. Ao oferecer soluções interinas, baseadas em projetos e de advisory, a empresa permite que as organizações alcancem seus objetivos sem os custos associados à contratação de equipes internas de RH em tempo integral.

Essa aquisição representa um marco importante no crescimento da HR Path na América do Norte e fortalece significativamente o pilar Advise de sua oferta de serviços. A expertise centrada em pessoas da Inspire HR complementa a visão estratégica da HR Path de apoiar organizações não apenas em decisões relacionadas à tecnologia de RH, mas também em transformações mais amplas envolvendo pessoas, cultura e modelos organizacionais.

"A aquisição da Inspire HR representa um marco importante no fortalecimento de nossas capacidades de consultoria na América do Norte, uma região central para nossa estratégia global de crescimento", afirma François Boulet , CEO e cofundador da HR Path. "A excepcional equipe da Inspire HR traz uma profunda expertise em todas as funções de RH, permitindo que apoiemos ainda melhor as organizações à medida que evoluem suas culturas, estratégias de talentos e experiências para colaboradores. Essa parceria fortalece significativamente nossa presença nos Estados Unidos e reforça nossa ambição de nos tornarmos a principal referência global em transformação de RH."

"Em um cenário de mudanças rápidas, as organizações precisam mais do que nunca de talentos de RH flexíveis", afirma Jaime Klein, fundadora e CEO da Inspire HR. "Estamos entusiasmados em nos juntar à HR Path para apoiar ainda mais organizações como seu parceiro de confiança e referência em soluções de fractional HR."

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2928058/HR_Path_Inspire_HR_Portuguese.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2928071/Inspire_HR_Path_Logo.jpg

CONTACTO: Fabienne LATOUR - [email protected]