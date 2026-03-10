HR Path fortalece su experiencia en asesoría en América del Norte con la adquisición de Inspire HR

PARÍS, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de RR.HH. y soluciones HRIS, se enorgullece de anunciar la adquisición estratégica de Inspire Human Resources (Inspire HR), una empresa de asesoría de RR.HH. con sede en EE. UU. reconocida por su profunda experiencia a la hora de abordar desafíos complejos de RR.HH. y necesidades críticas de talento.

Con presencia en 28 países y un equipo de más de 2500 profesionales, HR Path es un partner de confianza para las empresas que se enfrentan a las complejidades de los Recursos Humanos. Especializada en servicios de asesoría, implementación y operaciones, HR Path ofrece soluciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la empresa se ha mantenido firme en su misión de transformar las prácticas de RR.HH. a nivel global.

Fundada en 2007 por Jaime Klein, Inspire HR fue pionera en el modelo de RR. HH. fraccionado, forjando una sólida reputación por ofrecer experiencia flexible y de alto nivel que permite a las organizaciones —desde empresas de la lista Fortune 500 hasta startups y organizaciones sin fines de lucro— cubrir las necesidades de talento y acelerar el crecimiento estratégico. Con un equipo de expertos experimentados que abarcan todas las principales disciplinas de RR. HH., Inspire HR combina apoyo operativo práctico con servicios de asesoría de alto nivel. Al ofrecer soluciones temporales, basadas en proyectos y de asesoría, la firma permite a las empresas alcanzar sus objetivos sin los gastos generales de un equipo de RR. HH. a tiempo completo.

Esta adquisición marca un hito importante en el crecimiento de HR Path en Norteamérica y fortalece significativamente el pilar de Asesoría de su oferta de servicios. La experiencia centrada en las personas de Inspire HR complementa la visión estratégica de HR Path para guiar a las organizaciones no solo en decisiones tecnológicas de RR. HH., sino también en transformaciones más amplias de personas, cultura y organización.

"La adquisición de Inspire HR marca un hito importante en el fortalecimiento de nuestras capacidades de Asesoría en Norteamérica, una región clave para nuestra estrategia de crecimiento global", afirmó François Boulet , CEO y cofundador de HR Path. "El excepcional equipo de Inspire HR aporta una profunda experiencia en todas las funciones de RR. HH., lo que nos permite brindar un mejor apoyo a las organizaciones en la evolución de su cultura, estrategias de talento y experiencia de las personas. Esta alianza fortalece significativamente nuestra presencia en EE. UU. y refuerza nuestra ambición de ser la referencia mundial en la transformación de RR. HH.".

"En una era de cambios acelerados, las organizaciones necesitan talento de RR. HH. flexible más que nunca", afirmó Jaime Klein , fundadora y directora ejecutiva de Inspire HR. "Nos entusiasma unirnos a HR Path para servir a más organizaciones como su asesor de confianza y partner de referencia en RR. HH. fraccionado".

