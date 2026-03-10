HR Path stärkt seine HR–Beratungskompetenz in Nordamerika durch die Übernahme von Inspire HR

PARIS, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR–Beratung und HRIS–Lösungen, freut sich, die strategische Übernahme von Inspire Human Resources (Inspire HR), bekannt zu geben, ein in den USA ansässiges HR–Beratungsunternehmen, das sich durch seine umfassende Expertise in der Bewältigung komplexer HR–Herausforderungen und kritischer Talentbedarfe auszeichnet.

Mit einer Präsenz in 28 Ländern und einem Team von über 2.500 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben.

2007 von Jaime Klein gegründet, war Inspire HR ein Vorreiter des Fractional–HR–Modells und baute sich schnell einen starken Ruf für flexible HR–Expertise auf Senior–Level auf. Das Unternehmen unterstützt Organisationen – von Fortune–500–Konzernen über Start–ups bis hin zu Non–Profit–Organisationen – dabei, Talentlücken zu schließen und ihr strategisches Wachstum zu beschleunigen. Mit einem Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten aus allen zentralen HR–Disziplinen verbindet Inspire HR praxisnahe operative Unterstützung mit strategischer Beratung auf höchstem Niveau. Durch interimistische, projektbasierte und beratende Lösungen ermöglicht das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden, ihre Ziele zu erreichen – ohne die Kosten einer festangestellten HR–Belegschaft.

Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für HR Path's Wachstum in Nordamerika und stärkt das Advisory–Segment des Leistungsportfolios erheblich. Die menschenzentrierte Expertise von Inspire HR ergänzt HR Path's strategische Ausrichtung ideal: Gemeinsam unterstützen sie Organisationen nicht nur bei Entscheidungen rund um HR–Technologie, sondern auch bei umfassenden Veränderungen in den Bereichen People, Culture und Organisation.

Die Übernahme von Inspire HR ist ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau unserer Advisory– Kompetenzen in Nordamerika, einer Region, die eine zentrale Rolle in unserer globalen Wachstumsstrategie spielt", sagt François Boulet, CEO und Co-Founder von HR Path. „Das außergewöhnliche Team von Inspire HR bringt tiefgehende Expertise in allen HR–Bereichen mit und ermöglicht es uns, Organisationen noch gezielter zu unterstützen, wenn sie ihre Unternehmenskultur, Talentstrategien und die People Experience weiterentwickeln. Diese Partnerschaft stärkt unsere Präsenz in den USA deutlich und unterstreicht unseren Anspruch, die globale Referenz für HR–Transformation zu sein."

"In einer Zeit rasanter Veränderungen benötigen Organisationen mehr denn je flexible HR– Expertise", sagte Jaime Klein, Gründer und CEO von Inspire HR. "Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit HR Path noch mehr Unternehmen als vertrauenswürdige Beratungspartner und bevorzugte Fractional– HR–Anlaufstelle zu unterstützen."

