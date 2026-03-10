HR Path rafforza la propria competenza nella consulenza in Nord America con l'acquisizione di Inspire HR

PARIGI, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale nella consulenza per le risorse umane (HR) e soluzioni HRIS (sistema informativo per HR), è orgogliosa di annunciare l'acquisizione strategica di Inspire Human Resources (Inspire HR), una società di consulenza HR con sede negli Stati Uniti, riconosciuta per la sua profonda competenza nell'affrontare sfide HR complesse ed esigenze critiche in materia di talenti.

Con una presenza in 28 paesi e un team di oltre 2.500 professionisti, HR Path è un partner di fiducia per le aziende che affrontano le complessità delle risorse umane. Specializzata in servizi di consulenza, implementazione e operativi, HR Path offre soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza e promuovere la crescita. Fin dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda è rimasta fedele nella sua missione di trasformare le pratiche HR a livello globale.

Fondata nel 2007 da Jaime Klein, Inspire HR ha aperto la strada al modello HR frazionato, costruendosi una solida reputazione per l'offerta di competenze flessibili e di alto livello che consentono alle organizzazioni, dalle aziende Fortune 500 alle startup e alle organizzazioni non profit, di colmare le lacune di talenti e accelerare la crescita strategica. Grazie a un team di esperti qualificati che copre tutte le principali discipline delle risorse umane, Inspire HR combina un supporto operativo pratico con servizi di consulenza di alto livello. Offrendo soluzioni temporanee, a progetto e di consulenza, Inspire HR consente alle aziende di raggiungere i propri obiettivi senza i costi di gestione legati al personale HR a tempo pieno.

L'acquisizione segna un'importante pietra miliare nella crescita di HR Path in Nord America e rafforza significativamente il pilastro della consulenza nella sua offerta di servizi. Le competenze di Inspire HR, incentrate sulle persone, integrano la visione strategica di HR Path per guidare le organizzazioni non solo nelle decisioni tecnologiche in ambito HR, ma anche in trasformazioni più ampie che coinvolgono persone, cultura e organizzazione.

"L'acquisizione di Inspire HR segna un'importante pietra miliare nel rafforzamento delle nostre capacità di consulenza in Nord America, una regione centrale per la nostra strategia di crescita globale", ha affermato François Boulet, CEO e co-fondatore di HR Path. "L'eccezionale team di Inspire HR vanta una profonda competenza in tutte le funzioni HR, consentendoci di supportare al meglio le organizzazioni nell'evoluzione della loro cultura, delle strategie di gestione dei talenti e dell'esperienza delle persone. Questa partnership consolida significativamente la nostra presenza negli Stati Uniti e rafforza la nostra ambizione di essere il punto di riferimento globale nella trasformazione delle risorse umane".

"In un'epoca di rapidi cambiamenti, le organizzazioni hanno più che mai bisogno di talenti flessibili nel settore delle HR", ha dichiarato Jaime Klein, fondatore e CEO di Inspire HR. "Siamo entusiasti di unirci a HR Path per servire un numero maggiore di organizzazioni come loro consulente di fiducia e partner di riferimento per le HR frazionate".

