HR Path fortalece sua presença global com a aquisição estratégica da GDT Brasil

PARIS, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o orgulho de anunciar a aquisição estratégica da GDT Brasil, uma consultoria de gestão e estratégia focada em impulsionar resultados por meio do capital humano.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with Strategic Acquisition of GDT Brasil

Com presença em 29 países e uma equipe de mais de 2.600 profissionais, a HR Path é uma parceira confiável para empresas que enfrentam as complexidades da gestão de Recursos Humanos. Especializada em consultoria, implementação e serviços operacionais, a HR Path oferece soluções inovadoras projetadas para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém firme seu compromisso de transformar as práticas de RH em escala global. Mais informações sobre a HR Path: https://www.hr-path.com

Fundada em 2003, a GDT Brasil construiu uma sólida reputação ao apoiar organizações na transformação do capital humano em valor de negócio mensurável, por meio de estratégia, gestão de mudança, educação corporativa e transformação centrada em pessoas. Com uma abordagem diferenciada que conecta comportamento, cultura, liderança e desempenho organizacional, a empresa apoia seus clientes na

aceleração da adoção de mudanças,





no fortalecimento da retenção de talentos,





no desenvolvimento de lideranças





na promoção de transformações sustentáveis em ambientes complexos.

Reconhecida por seu modelo de entrega com alto nível de senioridade, metodologias proprietárias e forte compromisso com a transferência de conhecimento, a GDT Brasil contribui para que as organizações alcancem maior agilidade, culturas mais fortes e impacto duradouro nos negócios.

Essa aquisição representa um marco importante para a HR Path, consolidando sua posição como líder no setor de RH e ampliando sua presença no Brasil. O foco especializado da GDT Brasil em consultoria de RH e gestão de mudança complementa perfeitamente a visão da HR Path de impulsionar o crescimento organizacional e a excelência por meio de soluções estratégicas de RH.

"A aquisição da GDT Brasil, uma empresa reconhecida por sua expertise em consultoria de RH e gestão de mudança, é um movimento estratégico que reforça nossa ambição de nos tornarmos a principal referência global em transformação de RH", afirma Ricardo, Partner e CEO da HR Path Brasil. "Em 2024, a Intelligenza passou a fazer parte da HR Path com o mesmo propósito, e agora unimos forças com o profundo conhecimento e os fortes relacionamentos com clientes da GDT Brasil, ampliando ainda mais nossas capacidades globais e nossa capacidade de gerar valor para nossos clientes. Essa parceria não se trata apenas de crescimento, mas de sinergia, inovação e um compromisso compartilhado com a excelência."

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Contacto: Fabienne LATOUR - [email protected]