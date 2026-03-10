HR Path renforce son expertise Conseil en Amérique du Nord avec l'acquisition d'Inspire HR

PARIS, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil en Ressources Humaines et des solutions SIRH, est fier d'annoncer l'acquisition stratégique d'Inspire Human Resources (Inspire HR), un cabinet américain reconnu pour son expertise approfondie dans la résolution de problématiques RH complexes et la gestion de besoins critiques en matière de talents.

Présent dans 28 pays et fort d'une équipe de plus de 2 500 professionnels, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises confrontées aux enjeux RH modernes. Spécialisé dans le conseil, l'implémentation et les services opérationnels, HR Path propose des solutions innovantes conçues pour améliorer l'efficacité et soutenir la croissance. Depuis sa création en 2001, le groupe poursuit sa mission : transformer les pratiques RH à l'échelle mondiale.

Fondé en 2007 par Jaime Klein, Inspire HR a été pionnier du modèle RH fractionné, bâtissant une solide réputation en offrant une expertise flexible et de haut niveau aux organisations — des entreprises du Fortune 500 aux startups et organisations à but non lucratif. Dotée d'une équipe d'experts chevronnés couvrant l'ensemble des disciplines RH, Inspire HR combine accompagnement opérationnel et conseil stratégique. Grâce à des prestations en management de transition, à des missions projets et à des services de conseil, le cabinet permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs sans supporter les coûts d'une équipe RH interne permanente.

Cette acquisition marque une étape importante dans le développement d'HR Path en Amérique du Nord et renforce significativement son pôle Conseil. L'expertise centrée sur l'humain d'Inspire HR complète la vision stratégique d'HR Path : accompagner les organisations non seulement dans leurs choix technologiques RH, mais également dans leurs transformations humaines, culturelles et organisationnelles.

« L'acquisition d'Inspire HR constitue une avancée majeure dans le renforcement de nos capacités de Conseil en Amérique du Nord, une région clé pour notre stratégie de croissance mondiale », a déclaré François Boulet, CEO et cofondateur d'HR Path. « L'équipe exceptionnelle d'Inspire HR apporte une expertise profonde sur l'ensemble des fonctions RH, nous permettant de mieux accompagner les organisations dans l'évolution de leur culture, de leur stratégie talents et de l'expérience collaborateur. Ce partenariat renforce considérablement notre présence aux États–Unis et soutient notre ambition de devenir la référence mondiale en transformation RH. »

« À une époque de changements rapides, les organisations ont plus que jamais besoin d'un accès flexible à des talents RH », a déclaré Jaime Klein, fondatrice et CEO d'Inspire HR. « Nous sommes ravis de rejoindre HR Path afin d'accompagner un plus grand nombre d'entreprises en tant que conseiller de confiance et partenaire RH fractionné. »

