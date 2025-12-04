HR Path amplía su presencia en Asia con la adquisición estratégica de Blueprint HR Software

PARIS, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de RR.HH. y soluciones HRIS, anuncia la adquisición estratégica de Blueprint HR Software Solutions, una empresa subsidiaria de Blueprint Technologies, con sede en India especializada en soluciones SAP SuccessFactors, Concur y UKG.

View PDF HR Path Expands APAC Footprint with Strategic Acquisition of Blueprint HR Software

Con operaciones en 28 países y un equipo de más de 2500 profesionales, HR Path es un socio de confianza para las empresas que se enfrentan a las complejidades de los Recursos Humanos. La empresa ofrece servicios de asesoría, implementación y gestión diseñados para optimizar los procesos de RR. HH. e impulsar el crecimiento organizacional. Desde su fundación en 2001, HR Path ha mantenido su compromiso con la transformación de las prácticas de RR. HH. en todo el mundo.

Blueprint Technologies continuará operando de forma independiente con un enfoque dedicado a los servicios ERP, mientras que su subsidiaria, Blueprint HR Software (su división de tecnología de RR. HH.) se une a HR Path como parte de esta alineación estratégica.

François Boulet, cofundador de HR Path, comentó: "Esta adquisición fortalece nuestra presencia en India, Oriente Medio y Arabia Saudita, a la vez que nos abre el acceso a otras geografías de Asia y el Pacífico. Nos ayudará a penetrar mejor en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos y a aumentar significativamente nuestra presencia en India. "

Lalit Mehra, director general de HR Path India, añadió: "Ya ofrecemos servicios globales para Workday, pero con la experiencia de Blueprint HR, ahora contamos con capacidades aún mayores para SAP SuccessFactors y UKG, que se ofrecen desde India. Esto refuerza nuestra capacidad para garantizar soluciones integrales de HRIS a clientes en todo el mundo. "

Rony John, director general y director ejecutivo de Blueprint Technologies, afirmo : "Esta adquisición refuerza nuestro enfoque estratégico y acelera el crecimiento global de nuestras capacidades principales en SAP S/4 HANA, SAP BDC, BTP, SAP CX e IA. Nos permite reinvertir en la ampliación de nuestras ofertas estrella y fortalecer el valor que ofrecemos a nuestros clientes. Lo que nos permite avanzar en nuestra misión, ampliar el impacto de nuestra tecnología y aportar un mayor enfoque e innovación a nuestra cartera principal de SAP. "

Kalyan T, director de operaciones de Blueprint Technologies, añadió : "Nuestra práctica de RR. HH. se ha forjado una sólida reputación a lo largo de los años y estamos orgullosos de los logros del equipo. A medida que modificamos nuestras prioridades organizativas, Blueprint HR Software garantiza la continuidad, amplía las oportunidades para nuestro personal y ofrece un mayor valor a nuestros clientes. Esta transición también refuerza nuestra agilidad operativa. "

Contact: Fabienne LATOUR - [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2836810/Press_Release_Blueprint_HR_ES.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836800/5652204/Blueprint_HR_an_HR_Path_company_Logo.jpg