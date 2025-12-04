HR Path、戦略的買収によりBlueprint HR Softwareを取得し、APACでの事業基盤を拡大

パリ, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- HRコンサルティングおよびHRISソリューションの世界的リーダーであるHR Pathは、インド拠点の企業で、SAP SuccessFactors、Concur、UKGソリューションを専門とするBlueprint Technologiesの子会社、Blueprint HR Software Solutionsを戦略的に買収したことを発表しました。

28か国で事業を展開し、2,500名以上の専門家を擁するHR Pathは、人事領域の複雑さに対応する企業にとって信頼できるパートナーです。同社は、HRプロセスを最適化し、組織の成長を促進するためのアドバイザリー、導入支援、マネージドサービスを提供しています。2001年の創業以来、HR Pathは世界中の人事業務の変革に一貫して取り組んできました。

View PDF HR Path Expands APAC Footprint with Strategic Acquisition of Blueprint HR Software

Blueprint Technologiesは、ERPサービスに専念しながら引き続き独立して事業を運営します。一方、その子会社でありHRテクノロジー部門であるBlueprint HR Softwareは、この戦略的提携の一環としてHR Pathに加わります。

HR Path共同創業者のFrançois Boulet氏は次のように述べています: 「今回の買収により、インド、中東、サウジアラビアでの基盤が強化されるとともに、その他のAPAC地域へのアクセスも広がります。これにより、UAE市場への浸透がさらに進み、インドでのプレゼンスも大幅に向上するでしょう。」

HR Path India マネージングディレクターのLalit Mehra氏は次のように付け加えています: 「当社はすでにWorkday向けのグローバルサービスを提供していますが、Blueprint HRの専門知識を活用することで、インド拠点から提供するSAP SuccessFactorsやUKGに関する能力がさらに強化されます。これにより、世界中のクライアントに対して、包括的なHRISソリューションを提供する能力がさらに強化されます。」

Blueprint Technologiesのマネージングディレクター兼CEO、Rony John氏は次のように述べています : 「今回の事業売却により、戦略的な焦点が明確になり、SAP S/4 HANA、SAP BDC、BTP、SAP CX、AIといった当社の主要能力におけるグローバル成長が加速します。これにより、当社の主力サービスの拡大に再投資し、顧客に提供する価値をさらに強化することが可能になります。」これにより、当社はミッションを前進させ、技術の影響力を拡大し、SAPの主要ポートフォリオ全体でさらに集中した革新を推進することができます。」

Blueprint TechnologiesのCOO、Kalyan T氏は次のように付け加えています : 「当社のHR部門は長年にわたり強い評価を築いており、チームの成果を誇りに思っています。組織の優先事項をシフトする中で、Blueprint HR Softwareは業務の継続性を確保し、従業員の機会を拡大するとともに、顧客への提供価値を向上させます。この移行により、当社の業務の機動性もさらに強化されます。」

問い合わせ先: Fabienne LATOUR - [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2836792/Press_Release_Blueprint_HR_EN.pdf

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2836800/5652187/Blueprint_HR_an_HR_Path_company_Logo.jpg

SOURCE HR Path