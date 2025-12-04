HR Path renforce sa présence en Asie-Pacifique grâce à l'acquisition stratégique de Blueprint HR Software

PARIS, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH et des solutions SIRH, annonce l'acquisition stratégique de Blueprint HR Software Solutions, une filiale de Blueprint Technologies, société indienne spécialisée dans les solutions SAP SuccessFactors, Concur et UKG.

Avec des opérations dans 28 pays et une équipe de plus de 2 500 professionnels, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant naviguer dans la complexité des Ressources Humaines. Le groupe propose des services de conseil, d'implémentation et d'externalisation pour optimiser les processus RH et soutenir la croissance des organisations. Depuis sa création en 2001, HR Path s'engage à transformer les pratiques RH à l'échelle mondiale.

Blueprint Technologies continuera d'opérer de manière indépendante avec un focus sur les services ERP, tandis que sa division dédiée aux technologies RH, Blueprint HR Software, rejoint HR Path dans le cadre de cette stratégie.

François Boulet, Co-fondateur de HR Path, déclare : « Cette acquisition renforce notre présence en Inde, au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite, tout en ouvrant l'accès à d'autres marchés APAC. Elle nous permettra de mieux pénétrer le marché des Émirats Arabes Unis et d'accroître significativement notre présence en Inde. »

Lalit Mehra, Managing Director de HR Path India, ajoute : « Nous proposons déjà des services globaux autour de Workday, mais grâce à l'expertise de Blueprint HR, nous renforçons nos capacités sur SAP SuccessFactors et UKG depuis l'Inde. Cela consolide notre aptitude à offrir des solutions SIRH complètes à nos clients dans le monde entier. »

Rony John, MD & CEO de Blueprint Technologies, commente : « Cette cession clarifie notre orientation stratégique et accélère notre croissance mondiale sur nos compétences clés : SAP S/4 HANA, SAP BDC, BTP, SAP CX et l'IA. Elle nous permet de réinvestir dans le développement de nos offres phares et de renforcer la valeur que nous apportons à nos clients. Cela nous donne les moyens de faire progresser notre mission, d'élargir l'impact de notre technologie et d'apporter encore plus de focus et d'innovation à notre portefeuille SAP. »

Kalyan T, COO de Blueprint Technologies, ajoute : « Notre activité RH a construit une solide réputation au fil des années, et nous sommes fiers des réalisations de l'équipe. Alors que nous redéfinissons nos priorités organisationnelles, Blueprint HR Software garantit la continuité, offre de nouvelles opportunités à nos collaborateurs et renforce la valeur pour nos clients. Cette transition améliore également notre agilité opérationnelle. »

