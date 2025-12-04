HR Path erweitert seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch die strategische Übernahme von Blueprint HR Software

PARIS, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Beratung und HRIS-Lösungen gibt die strategische Übernahme von Blueprint HR Software Solutions bekannt, einer Tochtergesellschaft von Blueprint Technologies, einem indischen Unternehmen, das sich auf SAP SuccessFactors-, Concur- und UKG-Lösungen spezialisiert hat.

Mit einer Präsenz in 28 Ländern und einem Team von über 2.500 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben.

Blueprint Technologies wird weiterhin eigenständig agieren und sich gezielt auf ERP-Dienstleistungen konzentrieren, während seine Tochtergesellschaft Blueprint HR Software, die HR-Technologie-Sparte, im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung zu HR Path wechselt.

François Boulet, Co-Founder von HR Path, kommentiert: „Diese Übernahme stärkt unsere Basis in Indien, im Nahen Osten und in Saudi-Arabien und eröffnet gleichzeitig den Zugang zu weiteren APAC-Regionen. Sie wird uns helfen, den Markt in den VAE besser zu erschließen und unsere Präsenz in Indien erheblich auszubauen."

Lalit Mehra, Managing Director von HR Path India, fügt hinzu: „Wir bieten bereits weltweit Services für Workday an, doch dank der Expertise von Blueprint HR verfügen wir nun über deutlich erweiterte Möglichkeiten für SAP SuccessFactors und UKG - bereitgestellt aus Indien. Dies stärkt unsere Fähigkeit, Kunden weltweit mit umfassenden HRIS-Lösungen zu bedienen."

Rony John, MD & CEO von Blueprint Technologies, sagt: „Diese Veräußerung schärft unseren strategischen Fokus und beschleunigt das globale Wachstum in unseren Kernkompetenzen rund um SAP S/4HANA, SAP BDC, BTP, SAP CX und KI. Sie ermöglicht uns, erneut in die Skalierung unserer führenden Angebote zu investieren und den Mehrwert für unsere Kunden zu stärken. Damit können wir unsere Mission vorantreiben, die Wirkung unserer Technologie ausweiten und noch mehr Fokus und Innovation in unser zentrales SAP-Portfolio bringen."

Kalyan T, COO von Blueprint Technologies, fügt hinzu: „Unsere HR-Praxis hat sich über die Jahre einen starken Ruf aufgebaut, und wir sind stolz auf die Leistungen des Teams. Mit der Neuausrichtung unserer organisatorischen Prioritäten sorgt Blueprint HR Software für Kontinuität, erweiterte Chancen für unsere Mitarbeitenden und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden. Dieser Übergang stärkt zudem unsere operative Agilität."

