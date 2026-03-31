HR Path fortalece sua expertise em UKG na América do Norte com a aquisição estratégica da Covalence

PARIS, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o prazer de anunciar a aquisição estratégica da Covalence Consulting Inc., uma empresa especializada em consultoria de tecnologia para RH, reconhecida por sua sólida expertise nas soluções UKG e Infor. Com essa aquisição, a HR Path acelera significativamente o crescimento e a maturidade de sua prática de UKG na América do Norte, reforçando seu compromisso em entregar transformação digital de RH de ponta a ponta nos Estados Unidos e no Canadá.

View PDF HR Path Strengthens its North American UKG Expertise with the Strategic Acquisition of Covalence

Com presença em 29 países e uma equipe de mais de 2.600 profissionais, a HR Path é uma parceira confiável para empresas que enfrentam as complexidades da gestão de Recursos Humanos. Especializada em consultoria, implementação e serviços operacionais, a HR Path oferece soluções inovadoras projetadas para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém firme seu compromisso de transformar as práticas de RH em escala global.

Fundada em 2014, a Covalence Consulting é uma parceira confiável em consultoria e implementação de HCM, ajudando organizações em toda a América do Norte a extrair mais valor de suas tecnologias de RH, folha de pagamento e gestão de força de trabalho. Por meio de implementações personalizadas, consultoria estratégica e profunda expertise em RH, payroll e workforce management, a Covalence tem apoiado seus clientes na simplificação de processos complexos, na maximização de investimentos em tecnologia e na construção de sistemas que refletem a realidade operacional de seus negócios.

Essa aquisição reforça a estratégia de expansão da HR Path na América do Norte, fortalecendo sua liderança em HRIS e aprofundando sua especialização nas principais tecnologias de RH do mercado. A sólida expertise da Covalence em UKG, sua excelência em entrega e sua cultura orientada ao cliente fazem dela uma combinação natural, ampliando a capacidade da HR Path de gerar resultados de alto valor.

"A Covalence traz um nível excepcional de expertise em soluções UKG, com uma cultura de entrega totalmente alinhada à nossa visão", afirma Theodore Smith, Partner da HR Path. "Ao unirmos nossas equipes, ampliamos nossa capacidade de apoiar clientes em todas as etapas de sua jornada com UKG, desde a consultoria até a otimização contínua. Este é um marco importante na expansão da nossa prática de UKG na América do Norte."

"Fazer parte da HR Path representa um próximo passo significativo para a Covalence Consulting", afirma Raymond Nunn, Presidente da Covalence Consulting Inc. "Nossos valores compartilhados, visão alinhada e competências complementares criam uma base sólida para o crescimento e potencializam as capacidades do nosso time. Ao unir a expertise especializada da Covalence com a presença global e os recursos da HR Path, estamos prontos para gerar impacto relevante e entregar ainda mais valor aos nossos clientes. Estou entusiasmado com as oportunidades que estão por vir e com as soluções inovadoras que construiremos juntos."

Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2945853/Press_Release_Covalence_March_2026_PT_PDF.pdf

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2944268/5887660/COVALENCE_Logo_HR_Path.jpg