HR Path refuerza su experiencia en el sector público británico en Norteamérica con la adquisición estratégica de Covalence

PARÍS, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de Recursos Humanos y soluciones HRIS, se complace en anunciar la adquisición estratégica de Covalence Consulting Inc., una firma especializada en consultoría de tecnología de Recursos Humanos reconocida por su amplia experiencia en soluciones UKG e Infor. Con esta adquisición, HR Path acelera significativamente el crecimiento y la consolidación de su práctica UKG en Norteamérica, reforzando su compromiso de ofrecer una transformación digital integral de Recursos Humanos en Estados Unidos y Canadá.

View PDF HR Path Strengthens its North American UKG Expertise with the Strategic Acquisition of Covalence

Con presencia en 29 países y un equipo de más de 2600 profesionales, HR Path es un partner de confianza para las empresas que buscan gestionar las complejidades de los Recursos Humanos. Especializada en servicios de consultoría, implementación y operaciones, HR Path ofrece soluciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la empresa se ha mantenido firme en su misión de transformar las prácticas de Recursos Humanos a nivel global.

Fundada en 2014, Covalence Consulting se ha consolidado como un partner de confianza en consultoría e implementación de HCM, ayudando a organizaciones de toda Norteamérica a optimizar el rendimiento de sus tecnologías de Recursos Humanos, nómina y gestión de personal. Mediante implementaciones personalizadas, consultoría estratégica y una amplia experiencia en Recursos Humanos, nómina y gestión de personal, Covalence ha ayudado a sus clientes a simplificar procesos complejos, maximizar sus inversiones en tecnología y desarrollar sistemas que se adaptan a la forma en que sus negocios operan realmente.

Esta adquisición respalda la expansión estratégica de HR Path en Norteamérica, fortaleciendo su liderazgo en sistemas de información de Recursos Humanos (HRIS) y profundizando su especialización en tecnologías líderes de Recursos Humanos. La sólida experiencia de Covalence en UKG, su excelencia en la prestación de servicios y su cultura centrada en el cliente la convierten en una opción ideal, lo que mejora la capacidad de HR Path para ofrecer resultados de alto valor.

«Covalence aporta un nivel excepcional de experiencia en soluciones de UKG, con una cultura de entrega que se alinea perfectamente con nuestra visión», afirmó Theodore Smith, partner de HR Path. «Al combinar nuestros equipos, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a los clientes en cada etapa de su proceso de UKG, desde la consultoría hasta la optimización a largo plazo. Esto representa un hito importante en la expansión de nuestra práctica de UKG en Norteamérica».





" Unirse a HR Path supone un importante paso adelante para Covalence Consulting". dijo Raymond Nunn , presidente de Covalence Consulting Inc. "Nuestros valores compartidos, nuestra visión unificada y nuestras fortalezas complementarias crean una base sólida para el crecimiento y potencian enormemente las capacidades de nuestro equipo. Al unir la experiencia especializada de Covalence con el alcance global y los recursos de HR Path, estamos listos para generar un impacto significativo y brindar aún mayor valor a nuestros clientes. Espero con entusiasmo las oportunidades que se avecinan y las soluciones innovadoras que crearemos juntos. "

El éxito de Covalence se basa en su enfoque en la satisfacción del cliente, su profundo conocimiento del producto y su sólida reputación en la comunidad de UKG. Su integración en HR Path permite a ambas organizaciones ofrecer valor añadido y una gama más amplia de servicios a sus clientes.

Como parte de la adquisición, Covalence Consulting Inc. seguirá operando con normalidad bajo la marca "Covalence, an HR Path Company". El equipo directivo y los empleados conservarán sus puestos actuales, lo que garantizará una transición sin contratiempos y un servicio ininterrumpido para los clientes.

Acerca de HR Path

HR Path, líder mundial en Recursos Humanos, se especializa en impulsar la transformación digital de las empresas. A través de sus tres líneas de negocio principales —Asesoramiento, Implementación y Gestión—, HR Path optimiza la eficiencia de los Recursos Humanos de sus clientes. Fundada en París, Francia, en 2001, HR Path cuenta con un equipo de aproximadamente 2600 profesionales a nivel global. Con presencia en 29 países, HR Path ofrece servicios de consultoría, integración y gestión operativa a más de 3000 clientes. A 31 de marzo de 2026, sus ingresos anuales ascendieron a 350 millones de euros.

Más información:

https://hr-path.com/es/

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Acerca de Covalence Consulting Inc.

Con sede en Estados Unidos y Canadá, Covalence Consulting Inc. es una consultora e implementadora de tecnología HCM galardonada y centrada en las personas, que ayuda a las empresas a gestionar las complejidades de la gestión del capital humano. Con un equipo altamente cualificado, Covalence ofrece soluciones HCM y WFM personalizadas que simplifican procesos complejos, automatizan flujos de trabajo transaccionales e impulsan la adopción por parte de los usuarios en toda la organización. Covalence no solo configura sistemas; Simplifica lo complejo y genera un éxito real en la gestión del capital humano para sus clientes.

Más información:

www.covalenceinc.com

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Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]

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