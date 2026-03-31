HR Path stärkt seine nordamerikanische UKG-Expertise durch die strategische Übernahme von Covalence

PARIS, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein global führendes Unternehmen im Bereich HR–Beratung und HRIS–Lösungen, freut sich, die strategische Übernahme von Covalence Consulting Inc. bekannt zu geben, einem Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf HR–Technologien, das für seine starke Expertise in UKG– und Infor–Lösungen anerkannt ist. Mit dieser Übernahme beschleunigt HR Path das Wachstum und die Weiterentwicklung seiner nordamerikanischen UKG–Praxis erheblich und unterstreicht damit sein Engagement, ganzheitliche digitale HR–Transformationen in den Vereinigten Staaten und Kanada voranzutreiben.

View PDF HR Path Strengthens its North American UKG Expertise with the Strategic Acquisition of Covalence

Mit einer Präsenz in 29 Ländern und einem Team von über 2.600 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 ist Covalence Consulting ein vertrauenswürdiger Beratungspartner für HCM–Lösungen und Implementierungen und unterstützt Organisationen in ganz Nordamerika dabei, mehr aus ihren HR–, Payroll– und Workforce–Management–Technologien herauszuholen. Durch maßgeschneiderte Implementierungen, strategische Beratung und tiefgehende Expertise in HR, Payroll und Workforce Management hat Covalence Kunden dabei geholfen, komplexe Prozesse zu vereinfachen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren und Systeme aufzubauen, die die tatsächlichen Abläufe ihres Geschäfts optimal unterstützen.

Diese Übernahme unterstützt HR Path's strategische Expansion in Nordamerika, stärkt seine führende Position im HRIS–Bereich und vertieft seine Spezialisierung auf marktführende HR–Technologien. Die ausgeprägte UKG–Expertise, die hohe Delivery–Exzellenz und die kundenorientierte Unternehmenskultur von Covalence machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung und erhöhen HR Path's Fähigkeit, hochwertige und nachhaltige Ergebnisse zu liefern.

"Covalence bringt ein außergewöhnlich hohes Maß an Expertise in UKG–Lösungen mit und verfügt über eine Delivery–Kultur, die perfekt mit unserer Vision übereinstimmt", sagte Theodore Smith, Partner bei HR Path. „Durch die Zusammenführung unserer Teams erweitern wir unsere Fähigkeit, Kunden in jeder Phase ihrer UKG–Journey zu unterstützen - von der Beratung bis hin zur langfristigen Optimierung. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein beim Ausbau unserer UKG–Praxis in ganz Nordamerika dar."

„Der Zusammenschluss mit HR Path ist für Covalence Consulting ein bedeutender nächster Schritt", sagte Raymond Nunn, Präsident bei Covalence Consulting Inc.. „Unsere gemeinsamen Werte, unsere einheitliche Vision und unsere sich perfekt ergänzenden Stärken schaffen eine starke Grundlage für Wachstum und verstärken die Fähigkeiten unseres Teams erheblich. Durch die Verbindung von Covalence's spezialisierter Expertise mit HR Path's globaler Präsenz und seinen Ressourcen sind wir bestens aufgestellt, echten Mehrwert zu schaffen und unseren Kunden noch größeren Nutzen zu bieten. Ich freue mich auf die Chancen, die vor uns liegen, und auf die innovativen Lösungen, die wir gemeinsam entwickeln werden."

Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]

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