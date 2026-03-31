HR Path renforce son expertise UKG en Amérique du Nord grâce à l'acquisition stratégique de Covalence

PARIS, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH et des solutions SIRH, annonce l'acquisition stratégique de Covalence Consulting Inc., cabinet spécialisé en technologies RH reconnu pour son expertise pointue des solutions UKG et Infor. Cette opération permet à HR Path d'accélérer fortement le développement de sa pratique UKG en Amérique du Nord et de consolider son positionnement en matière de transformation digitale RH aux États–Unis et au Canada.

View PDF HR Path Strengthens its North American UKG Expertise with the Strategic Acquisition of Covalence

Présent dans 29 pays et fort de plus de 2 600 collaborateurs, HR Path est un partenaire de confiance pour accompagner les organisations dans la complexité de leurs enjeux RH. Actif sur les volets conseil, intégration SIRH et externalisation, HR Path conçoit des solutions innovantes permettant d'améliorer l'efficacité des processus et de soutenir la croissance des entreprises. Depuis sa création en 2001, le groupe poursuit sa mission : transformer durablement les pratiques RH à l'échelle internationale.

Fondé en 2014, Covalence Consulting s'est imposé comme un partenaire de référence en technologie HCM, accompagnant les organisations nord–américaines dans l'optimisation de leurs environnements RH, paie et gestion des temps. Grâce à des déploiements sur mesure, une expertise approfondie et une forte culture client, Covalence aide les entreprises à simplifier leurs processus, maximiser la valeur de leurs investissements SIRH et bâtir des systèmes alignés sur leurs modes de fonctionnement réels.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie d'expansion d'HR Path en Amérique du Nord, en renforçant son expertise SIRH et sa maîtrise des solutions leaders du marché. La solide compétence UKG de Covalence, la qualité de ses projets et sa culture client font de cette entreprise un partenaire naturel pour enrichir la proposition de valeur d'HR Path.

« Covalence apporte un niveau d'expertise exceptionnel sur les solutions UKG, avec une culture de delivery parfaitement alignée avec notre vision, » a déclaré Theodore Smith, Partner chez HR Path. « En réunissant nos équipes, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients à chaque étape de leur projet UKG : du conseil à l'optimisation continue. C'est une étape clé dans la croissance de notre practice UKG en Amérique du Nord. »

« Rejoindre HR Path constitue une étape majeure pour Covalence Consulting » a déclaré Raymond Nunn, Président de Covalence Consulting Inc. « Nos valeurs communes, notre vision partagée et la complémentarité de nos expertises créent une base solide pour accélérer notre développement. En combinant notre spécialisation avec la portée internationale et les ressources d'HR Path, nous sommes prêts à générer un impact significatif et à offrir encore plus de valeur à nos clients. »

Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]

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