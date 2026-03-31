HR Path rafforza la propria competenza in materia di UKG nel Nord America con l'acquisizione strategica di Covalence

PARIGI, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale nella consulenza HR e nelle soluzioni HRIS, è lieta di annunciare l'acquisizione strategica di Covalence Consulting Inc., una società di consulenza specializzata in tecnologia HR riconosciuta per la sua solida competenza nelle soluzioni UKG e Infor. Con questa acquisizione, HR Path accelera in modo significativo la crescita e la solidità della propria attività UKG (Ultimate Kronos Group) in Nord America, rafforzando il proprio impegno a fornire una trasformazione digitale end-to-end delle risorse umane negli Stati Uniti e in Canada.

View PDF HR Path Strengthens its North American UKG Expertise with the Strategic Acquisition of Covalence

Con una presenza in 29 paesi e un team di oltre 2.600 professionisti, HR Path è un partner di fiducia per le aziende che affrontano le complessità delle risorse umane. Specializzata in servizi di consulenza, implementazione e operativi, HR Path offre soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza e promuovere la crescita. Fin dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda è rimasta fedele alla sua missione di trasformare le pratiche HR a livello globale.

Fondata nel 2014, Covalence Consulting è un partner affidabile per la consulenza e l'implementazione di soluzioni HCM (Human Capital Management), che aiuta le organizzazioni in tutto il Nord America a ottenere il massimo dalle loro tecnologie per la gestione delle risorse umane, delle buste paga e della forza lavoro. Attraverso implementazioni su misura, consulenza strategica e una solida competenza in materia di gestione delle risorse umane, delle buste paga e della forza lavoro, Covalence ha aiutato i clienti a semplificare processi complessi, massimizzare i loro investimenti tecnologici e costruire sistemi che supportino il funzionamento reale delle loro aziende.

Questa acquisizione supporta l'espansione strategica di HR Path in Nord America, rafforzando la sua leadership nel settore HRIS e approfondendo la sua specializzazione nelle principali tecnologie HR. La profonda esperienza di Covalence in materia di UKG, l'eccellenza nell'erogazione dei servizi e la cultura incentrata sul cliente la rendono un partner ideale, migliorando la capacità di HR Path di fornire risultati di grande valore.

"Covalence offre un livello eccezionale di competenza nelle soluzioni UKG, grazie a una cultura di erogazione dei servizi che si allinea perfettamente alla nostra visione", ha affermato Theodore Smith, partner di HR Path. . "Unendo i nostri team, ampliamo la nostra capacità di supportare i clienti in ogni fase del loro percorso UKG, dalla consulenza all'ottimizzazione a lungo termine. Questa acquisizione rappresenta un traguardo importante nell'espansione della nostra attività UKG in tutto il Nord America".

"L'ingresso in HR Path segna un importante passo avanti per Covalence Consulting" ha affermato Raymond Nunn, presidente di Covalence Consulting Inc. "I nostri valori condivisi, la visione comune e i punti di forza complementari creano una solida base per la crescita, amplificando notevolmente le capacità del nostro team. Unendo le competenze specialistiche di Covalence alla portata globale e alle risorse di HR Path, siamo pronti a generare un impatto significativo e a fornire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Attendo con impazienza di cogliere le opportunità future e di sperimentare le soluzioni innovative che creeremo insieme".

Contatti: Fabienne LATOUR - [email protected]

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