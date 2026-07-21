Крупнейший выставочный зал покрытий -- рекорд Книги рекордов Гиннесса, принадлежащий компании 3TREES.

ПУТЯНЬ, Китай, 21 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- 16 июля компания SKSHU Paint Co., Ltd. («3TREES») провела торжественную церемонию открытия своего центра Quality Homes Technology Experience Center в штаб-квартире компании в Путяне, провинция Фуцзянь, который официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший салон покрытий. Хон Цзе (Hong Jie), председатель и главный исполнительный директор 3TREES, и официальный арбитр Книги рекордов Гиннеса Ло Цюн (Luo Qiong) совместно представили мемориальную доску этого иммерсивного комплекса площадью почти 20 000 квадратных метров, привлекая почти 1000 партнеров, сотрудников и гостей из всех слоев общества.

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Это место, отремонтированное на пустующем заводе с 20-летней историей и оборудованное зелеными материалами для покрытия 3TREES, является эталоном для городского обновления и промышленного туризма. Бренд сохраняет оригинальные промышленные текстуры, внедряя инновационные экоматериалы и умные методы строительства, формируя проект по обеспечению средств к существованию, который улучшает чувство счастья у жителей. Четырехэтажный зал, разработанный международной командой дизайнеров-экспертов в течение почти одного года, объединяет в себе демонстрацию бренда, культурное наследие и опыт реальной жизни, охватывая все решения промышленной сети: розничную торговлю, машиностроение, промышленные покрытия и традиционные лаки.

На первом этаже основное внимание уделяется ремонту здорового дома со стороны потребителя; на втором — конечному городскому обновлению и интеллектуальным строительным системам; на третьем этаже находится художественный музей, демонстрирующий нематериальное наследие китайского лака возрастом 8000 лет; на четвертом — зона образа жизни. Его основное решение «Мгновенное обновление для немедленного въезда» обеспечивает быструю и недорогую модернизацию пространства без крупномасштабного сноса.

Во время церемонии запись полностью подчеркивает выдающуюся мощь китайского бренда, представляя миру новую модель, сочетающую зеленое умное производство и пространственную эстетику. Следуя миссии строительства лучших домов и городов, знаковый центр 3TREES переопределяет мировые стандарты для выставочных площадей. В дальнейшем бренд будет продвигать скоординированное развитие качества продукции и отраслевых услуг, ускорять внутреннее замещение высококачественных промышленных покрытий и постоянно создавать более здоровые жилые пространства для людей.

Контакты 3Trees：

электронная почта: [email protected]

whatsapp：Нина Лин (Nina Lin) +86 15860082171

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