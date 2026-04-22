Компания 3Trees в 2025 году вышла на первое место в мире по объему продаж краски с эффектом натурального камня, расширяя свою международную стратегию

22 апр, 2026, 19:01 GMT

ПУТЯНЬ, Китай, 22 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Согласно аналитическому заключению о рыночной ситуации (Market Position Statement), опубликованному Frost & Sullivan в январе 2026 года, компания SKSHU Paint Co., Ltd. (3Trees), ведущий поставщик решений в области строительных покрытий, заняла в 2025 году первое место в мире по объему продаж краски с эффектом натурального камня. Это признание стало для 3Trees вторым подряд в роли мирового лидера в данной категории и подчеркивает ее устойчивые инвестиции в качество продукции и международное развитие.

На прошедшей недавно национальной конференции дистрибьюторов Хун Цзе (Hong Jie), председатель правления и президент 3Trees, заявил, что компания расширяет свою международную стратегию, выходя за рамки простого экспорта продукции и переходя к более комплексной модели, охватывающей технологии, стандарты и операционные возможности, с целью стать надежным и экологичным партнером для клиентов во всем мире.

Успех компании 3Trees на международных рынках опирается на ее ассортимент продукции и способность адаптироваться к специфичным климатическим условиям и проектным требованиям. Предлагаемые компанией лакокрасочные покрытия, известные своим эффектом натурального камня, долговечностью и экологической безопасностью, применяются в сложных условиях, от экстремальных температур на Ближнем Востоке до высокой влажности в Юго-Восточной Азии.

Помимо декоративных покрытий, компания также расширила спектр своих решений для промышленного применения на международных рынках. В рамках проекта в Гвинее промышленные решения 3Trees обеспечили сверхпрочное антикоррозионное покрытие для портового погрузочного оборудования весом 10.000 тонн, что будет способствовать долгосрочной стабильной работе критически важной техники в сложных условиях эксплуатации.

В последние годы 3Trees продолжает углублять свою международную стратегию за счет локализации развития рынков. Компания расширила свое присутствие в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме и изучает возможности выхода на рынки Таиланда и Анголы. Ее локализованный подход включает создание каналов сбыта и сервисных сетей в Юго-Восточной Азии, а также развитие местного производства и продаж в Африке.

На фоне растущего глобального спроса на долговечные, адаптируемые к климату и экологически устойчивые строительные материалы 3Trees намерена и далее укреплять свою международную операционную модель, предлагая решения, адаптированные к условиям локальных рынков и потребностям клиентов.

О компании SKSHU Paint CO., Ltd.

Основанная в 2002 году, компания 3Trees является глобальным поставщиком покрытий, специализирующимся на высокоэффективных, экологически ответственных решениях для строительной отрасли. Портфель компании охватывает краски для наружных и внутренних работ, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, а также декоративные системы, дополняемые индивидуальными услугами, адаптированными к местным условиям, что помогает клиентам уверенно реализовывать проекты, обеспечивая соответствие современным потребностям устойчивого развития.

Контактные данные компании 3Trees:
Электронная почта: [email protected]
WhatsApp: Нина Линь (Nina Lin), +86 15860082171

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2961656/1.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2961655/2.jpg

