3TREES تحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر معرض لمنتجات الطلاء والدهانات

بوتيان، الصين, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- في 16 يوليو، أقامت شركة SKSHU Paint Co., Ltd. ("3TREES") حفل الافتتاح الكبير لمركز تجربة تكنولوجيا المنازل عالية الجودة التابع لها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة بوتيان، مقاطعة فوجيان، حيث نجحت رسميًا في تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة Guinness للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر معرض لمنتجات الطلاء والدهانات في العالم. قام Hong Jie، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3TREES، إلى جانب Luo Qiong، المحكّمة الرسمية لدى موسوعة Guinness للأرقام القياسية، بالكشف المشترك عن اللوحة التذكارية الخاصة بهذا المجمع الغامر الذي تبلغ مساحته قرابة 20,000 متر مربع، وسط حضور ما يقرب من 1,000 من الشركاء والموظفين والضيوف من مختلف القطاعات.

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تم تجديد هذا الموقع الذي كان في السابق مصنعًا مهجورًا يعود تاريخه إلى عقدين من الزمن، باستخدام مواد الطلاء الخضراء من 3TREES، ليصبح نموذجًا مرجعيًا قابلاً للتطبيق في مجال تجديد المناطق الحضرية والسياحة الصناعية. ويحافظ الموقع على الطابع الصناعي الأصلي للمبنى، مع اعتماد مواد بيئية مبتكرة وتقنيات بناء ذكية، ليشكّل مشروعًا تنمويًا يخدم المجتمع ويسهم في تعزيز شعور السكان بالسعادة وجودة الحياة. طوّر فريق تصميم عالمي من الخبراء هذا المعرض على مدار ما يقرب من عام، حيث يضم المبنى المؤلف من أربعة طوابق مزيجًا متكاملاً من عروض العلامة التجارية، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتجارب الواقع الفعلي، مع تقديم حلول شاملة تغطي سلسلة القيمة الصناعية بأكملها، بما في ذلك قطاعات التجزئة، والمشروعات الهندسية، والطلاءات الصناعية، والدهانات التقليدية.

يركّز الطابق الأول على حلول تجديد المنازل الصحية الموجّهة للمستهلكين؛ بينما يعرض الطابق الثاني أنظمة التجديد الحضري وحلول البناء الذكي الموجهة لقطاع الأعمال. ويضم الطابق الثالث متحفًا فنيًا يستعرض التراث غير المادي للّاك الصيني الممتد لأكثر من 8,000 عام؛ أما الطابق الرابع فيقدّم منطقة لتجارب أسلوب الحياة العصري. ويتيح حلّه الأساسي "التجديد الفوري مع إمكانية الانتقال مباشرةً" تطوير المساحات بسرعة وبتكلفة منخفضة، دون الحاجة إلى عمليات هدم واسعة النطاق.

وخلال مراسم الافتتاح، يبرز هذا الإنجاز بشكل كامل القوة الاستثنائية للعلامات التجارية الصينية، مقدّمًا للعالم نموذجًا جديدًا يجمع بين التصنيع الذكي والمستدام القائم على مفهوم البيئة الخضراء، وبين جماليات التصميم المكاني. وانطلاقًا من رسالتها المتمثلة في بناء منازل ومدن أفضل، يعيد مركز 3TREES الرائد تعريف المعايير العالمية لمساحات عرض منتجات الطلاء والدهانات. وفي المرحلة المقبلة، ستواصل العلامة التجارية تعزيز التنمية المتكاملة بين جودة المنتجات والخدمات الصناعية، وتسريع وتيرة إحلال الطلاءات الصناعية عالية الجودة محليًا، إلى جانب مواصلة ابتكار مساحات معيشية أكثر صحة وجودة للناس.

للتواصل مع 3Trees：

البريد الإلكتروني: [email protected]

الواتس آب：Nina Lin، الرقم +86 15860082171

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