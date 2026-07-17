3TREES lập kỷ lục Guinness thế giới: Showroom sơn phủ lớn nhất -- Khai trương Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Nhà ở Chất lượng 3TREES

PUTIAN, Trung Quốc, ngày 17 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 16 tháng 7, SKSHU Paint Co., Ltd. ("3TREES") đã tổ chức lễ khai trương trọng thể Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Nhà ở Chất lượng tại trụ sở chính của công ty ở thành phố Putian, tỉnh Phúc Kiến, đồng thời chính thức đón nhận Kỷ lục Guinness cho phòng trưng bày sơn phủ lớn nhất thế giới. Hong Jie, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của 3TREES và Luo Qiong, Trọng tài viên chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới đã cùng nhau kéo băng khánh thành tấm biển chứng nhận cho khu phức hợp trải nghiệm rộng gần 20.000 mét vuông này. Buổi lễ thu hút gần 1.000 đối tác, nhân viên và khách mời từ mọi lĩnh vực đến tham dự.

(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.) (PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.) (PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)

Được cải tạo từ một nhà máy bỏ không suốt hai thập kỷ bằng các vật liệu sơn phủ xanh của 3TREES, công trình này thiết lập một hình mẫu có thể nhân rộng cho hoạt động cải tạo đô thị và du lịch công nghiệp. Trung tâm vẫn giữ được những kết cấu công nghiệp ban đầu, đồng thời ứng dụng các vật liệu đổi mới thân thiện với môi trường và kỹ thuật thi công thông minh, tạo nên một dự án sinh kế góp phần nâng cao cảm nhận hạnh phúc của người dân. Được đội ngũ chuyên gia thiết kế quốc tế phát triển trong gần một năm, tòa nhà bốn tầng tích hợp không gian trưng bày thương hiệu, di dản văn hóa và trải nghiệm thực tế, bao gồm các giải pháp trên toàn chuỗi công nghiệp từ dân dụng, công trình, sơn phủ công nghiệp tới sơn mài truyền thống.

Tầng một tập trung vào các giải pháp cải tạo nhà ở lành mạnh dành cho người tiêu dùng cá nhân; tầng hai trưng bày các giải pháp cải tạo đô thị và hệ thống thi công thông minh dành cho khách hàng doanh nghiệp; tầng ba là bảo tàng nghệ thuật giới thiệu di sản phi vật thể nghề sơn mài Trung Quốc có lịch sử 8.000 năm; trong khi tầng bốn mang đến khu trải nghiệm phong cách sống. Giải pháp cốt lõi "Cải tạo tức thì, dọn vào ở ngay" của trung tâm giúp hiện thực hoá nâng cấp không gian nhanh chóng với chi phí thấp mà không cần phá dỡ quy mô lớn.

Trong buổi lễ, kỷ lục này đã làm nổi bật đầy đủ sức mạnh vượt trội của thương hiệu Trung Quốc, đồng thời giới thiệu với thế giới một mô hình mới kết hợp giữa sản xuất thông minh xanh và thẩm mỹ không gian. Kiên định với sứ mệnh xây dựng những ngôi nhà và đô thị tốt đẹp hơn, trung tâm mang tính trọng điểm của 3TREES tái định nghĩa các tiêu chuẩn toàn cầu đối với không gian trưng bày sơn phủ. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngành, đẩy nhanh quá trình thay thế hàng nhập khẩu bằng các sản phẩm sơn phủ công nghiệp cao cấp trong nước, đồng thời không ngừng kiến tạo những không gian sống lành mạnh hơn cho mọi người.

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whatsapp：Nina Lin +86 15860082171

SOURCE SKSHU Paint Co., Ltd.