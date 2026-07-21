Ruang Pamer Produk Pelapis Terbesar di Dunia -- 3TREES Catat Guinness World Record

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SKSHU Paint Co., Ltd.

21 Jul, 2026, 08:25 WIB

PUTIAN, Tiongkok, 20 Juli 2026 /PRNewswire/ -- SKSHU Paint Co., Ltd. ("3TREES") meresmikan Quality Homes Technology Experience Center di kantor pusatnya yang berlokasi di Putian, Provinsi Fujian, pada 16 Juli 2026. Bersamaan dengan peresmian tersebut, 3TREES resmi mencatatkan namanya dalam Guinness World Records sebagai pemilik ruang pamer produk pelapis (coatings showroom) terbesar di dunia. Chairman & CEO 3TREES, Hong Jie, bersama Adjudicator, Guinness World Records, Luo Qiong, melansir plakat penghargaan untuk kompleks imersif seluas hampir 20.000 meter persegi tersebut. Acara ini dihadiri hampir 1.000 mitra bisnis, karyawan, serta tamu dari berbagai kalangan.

(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.) (PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.) (PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)

Fasilitas ini merupakan hasil revitalisasi sebuah pabrik yang telah lama tidak dimanfaatkan selama hampir dua dekade. Dengan memakai material pelapis ramah lingkungan dari 3TREES, bangunan tersebut disulap menjadi contoh yang dapat direplikasi untuk revitalisasi kawasan perkotaan dan pengembangan wisata industri (industrial tourism). Desainnya tetap mempertahankan karakter khas bangunan industri, namun dipadukan dengan material ramah lingkungan dan teknologi konstruksi pintar sehingga menghadirkan ruang yang lebih fungsional, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pusat pengalaman ini dirancang selama hampir satu tahun oleh tim desainer internasional. Gedung empat lantai tersebut memadukan ruang pamer (brand display), pelestarian budaya, dan pengalaman interaktif, serta menampilkan berbagai solusi yang mencakup seluruh rantai bisnis 3TREES, mulai dari produk ritel, solusi untuk proyek konstruksi, pelapis industri, hingga pernis tradisional.

Lantai pertama menampilkan berbagai solusi renovasi rumah sehat bagi konsumen. Lantai kedua menghadirkan solusi revitalisasi kawasan perkotaan dan sistem konstruksi cerdas untuk segmen bisnis. Lantai ketiga menjadi museum seni yang menampilkan warisan budaya takbenda berupa seni pernis tradisional Tiongkok yang telah berusia sekitar 8.000 tahun. Sementara itu, lantai keempat menawarkan area pengalaman yang mengangkat konsep gaya hidup modern. Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan adalah solusi "Instant Renovation for Immediate Move-in". Berkat solusi ini, renovasi ruang dilakukan secara cepat dengan biaya lebih efisien tanpa memerlukan pembongkaran besar-besaran.

Menurut 3TREES, pengakuan dari Guinness World Records tersebut menjadi bukti dari daya saing merek asal Tiongkok di tingkat global sekaligus memperkenalkan konsep baru yang memadukan manufaktur hijau dan cerdas dengan estetika ruang. Sejalan dengan misinya membangun hunian dan kota yang lebih baik, Quality Homes Technology Experience Center diharapkan menjadi tolok ukur baru bagi ruang pamer di industri pelapis di tingkat global. Ke depan, 3TREES akan terus mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan industri secara terpadu, mempercepat pemanfaatan pelapis industri premium produksi dalam negeri sebagai pengganti produk impor, serta menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.

Narahubung 3Trees：
Surel: [email protected]   
whatsapp：Nina Lin +86 15860082171

SOURCE SKSHU Paint Co., Ltd.

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