3TREES สร้างสถิติโลกกินเนสส์: โชว์รูมสีพ่นที่ใหญ่ที่สุด เปิดศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยี 3TREES Quality Homes อย่างยิ่งใหญ่
News provided bySKSHU Paint Co., Ltd.
17 Jul, 2026, 21:17 CST
ผูเถียน, จีน, 17 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม SKSHU Paint Co., Ltd. ("3TREES") ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีบ้านคุณภาพ (Quality Homes Technology Experience Center) อย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักงานใหญ่ในเมืองผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้รับการรับรองจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการว่าเป็นโชว์รูมสีพ่นที่ใหญ่ที่สุด Hong Jie ประธานและซีอีโอของ 3TREES และ Luo Qiong ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ร่วมกันเปิดป้ายของศูนย์ประสบการณ์ครบวงจรขนาดเกือบ 20,000 ตารางเมตรแห่งนี้ โดยมีพันธมิตร พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติจากทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมงานเกือบ 1,000 คน
สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่จากที่เคยเป็นโรงงานร้างที่ไม่ได้ใช้งานมานานกว่าสองทศวรรษ โดยใช้วัสดุเคลือบผิวสีเขียวจาก 3TREES นับเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการฟื้นฟูเมืองและการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาผิวสัมผัสเชิงอุตสาหกรรมไว้ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการก่อสร้างอัจฉริยะ ก่อให้เกิดโครงการความเป็นอยู่ที่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย อาคารสี่ชั้นแห่งนี้พัฒนาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีโดยทีมออกแบบผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ผสานรวมการจัดแสดงแบรนด์ มรดกทางวัฒนธรรม และประสบการณ์จริง ครอบคลุมโซลูชันครบวงจรของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่การค้าปลีก วิศวกรรม การเคลือบผิวอุตสาหกรรม และการลงรักแบบดั้งเดิม
ชั้นแรกเน้นการปรับปรุงบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภค ชั้นที่สองจัดแสดงการพัฒนาเมืองใหม่และระบบการก่อสร้างอัจฉริยะ ชั้นที่สามเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดแสดงมรดกภูมิปัญญาของงานลงรักจีนอายุ 8,000 ปี และชั้นที่สี่เป็นโซนประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ หัวใจหลักของที่นี่คือ "การปรับปรุงบ้านทันใจเพื่อการย้ายเข้าอยู่ได้ทันที" ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงพื้นที่ทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องรื้อถอนครั้งใหญ่
ระหว่างพิธีเปิด บันทึกนี้ได้ชูพลังอันโดดเด่นของแบรนด์จีนอย่างเต็มที่ โดยนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามเชิงพื้นที่สู่สายตาชาวโลก ด้วยพันธกิจในการสร้างบ้านและเมืองที่ดีกว่า ศูนย์กลางสำคัญของ 3TREES ได้กำหนดมาตรฐานระดับโลกชุดใหม่สำหรับพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสีพ่น
ในอนาคต แบรนด์จะผลักดันการพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรม เร่งการทดแทนสีพ่นอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ภายในประเทศ และสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลติดต่อ 3Trees：
อีเมล: [email protected]
whatsapp：Nina Lin +86 15860082171
SOURCE SKSHU Paint Co., Ltd.
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