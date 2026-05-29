ХАЙКОУ, Китай, 29 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Отчет Hainan International Media Center —

18 декабря 2025 года Хайнань, островная провинция, расположенная недалеко от южной оконечности материковой части Китая, запустила специальные таможенные операции. Это знаковая инициатива в усилиях страны по дальнейшему продвижению открытости в соответствии с высокими стандартами, когда целый остров становится портом свободной торговли Hainan Free Trade Port.

Posters for the three series of Decoding the Hainan FTP Click to view highlights of young foreign entrepreneurs hustling in Hainan Speed Speed

История произошедших с тех пор монументальных перемен, рассказанная Hinews.cn и Hainan International Media Center, проливает свет на связанную с этим политику и показывает людей со всего света, которые выигрывают от этого. Все это на онлайн-мероприятии по международным коммуникациям «Открытое будущее — ответы Хайнаня на глобальные вопросы».

Расшифровка Hainan FTP — специальные таможенные операции отправляет зрителей в путешествие по основным направлениям, которые делают хайнаньскую модель уникальной. Сколько денег компании могут сэкономить на налогах? Как быстро товары международной торговли проходят через таможню? Насколько легко осуществлять трансграничные переводы благодаря программе QDLP и системе счетов EF? От оживленного дока в контейнерном терминале Yangpu Container Terminal до многоязычной горячей линии государственной службы 12345 — узнайте больше о том, что помогает существовать специальным таможенным операциям. (Смотрите здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

Расшифровка Hainan FTP — в погоне за мечтой рассказывают историю 10 молодых иностранных предпринимателей, которые благодаря политике Хайнаня успешно строят карьеру на острове. Это Альбина, которая работает видеоблогером и международным амбассадором по продвижению туризма на Хайнань; Имани и Глория, которые связывают товары Хайнаня с мировыми рынками через прямые трансляции; и Муса, который получил два международных патента и финансирование проекта из Национального фонда естественных наук Китая. (Смотрите здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

Расшифровка Hainan FTP — построение бизнеса, посмотрите, как политика налогового послабления трансформируется в ощутимые выгоды. Jia Green Chocolate Works, основанная в Канаде, экономит около 10 % затрат благодаря политике переработки с добавленной стоимостью, которая исключает импортные пошлины. Между тем, малайзийский обувной бренд Fipper открыл свой первый магазин на Хайнане после участия в Китайской международной выставке потребительских товаров, сэкономив 10–15 % затрат на импорт по сравнению с другими зонами свободной торговли. (Смотрите здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

То, что глобальные таланты и предприятия приходят на Хайнань, говорит само за себя — смелые шаги Китая на этом маленьком острове приносят дивиденды как самой стране, так и заинтересованным сторонам.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989964/image1.jpg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=7CloTU0qV8U