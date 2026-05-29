Hải Nam: Hình mẫu thu nhỏ cho công cuộc mở cửa của Trung Quốc

HẢI KHẨU, Trung Quốc, ngày 29 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo bản tin từ Trung tâm Truyền thông Quốc tế Hải Nam:

Ngày 18 tháng 12 năm 2025, Hải Nam, tỉnh đảo nằm ngay ngoài khơi cực Nam của Trung Quốc đại lục, đã triển khai cơ chế hải quan đặc biệt. Đây là một sáng kiến mang tính bước ngoặt trong nỗ lực mở cửa tiêu chuẩn cao hơn nữa của Trung Quốc, với hòn đảo — được quy hoạch toàn bộ là Cảng Thương mại Tự do Hải Nam — đóng vai trò trung tâm.

Hinews.cn và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Hải Nam đang kể lại câu chuyện về những bước phát triển mang tính đột phá kể từ thời điểm đó thông qua sự kiện truyền thông quốc tế trực tuyến "Một tương lai rộng mở — Câu trả lời của Hải Nam cho các vấn đề toàn cầu", đồng thời làm nổi bật các chính sách cũng như những người từ khắp nơi trên thế giới đang được hưởng lợi từ các chính sách này.

"Giải mã Cảng Thương mại Tự do Hải Nam: Cơ chế hải quan đặc biệt" đưa khán giả vào hành trình khám phá các chính sách cốt lõi làm nên nét đặc trưng của mô hình Hải Nam: doanh nghiệp có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí thuế? Hàng hóa thương mại quốc tế có thể thông quan nhanh đến mức nào? Việc luân chuyển dòng vốn xuyên biên giới thông qua chương trình QDLP và hệ thống tài khoản EF thuận tiện ra sao? Từ khu bến cảng nhộn nhịp tại Yangpu Container Terminal đến đường dây nóng dịch vụ chính quyền 12345 hỗ trợ đa ngôn ngữ, hãy cùng tìm hiểu điều gì giúp cho cơ chế hải quan đặc biệt vận hành hiệu quả. (Xem tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

Trong "Giải mã Cảng Thương mại Tự do Hải Nam: Theo đuổi ước mơ", khán giả sẽ khám phá câu chuyện của 10 doanh nhân trẻ quốc tế đang thành công xây dựng sự nghiệp tại Hải Nam nhờ các chính sách của địa phương. Có thể kể đến Albina, người làm vlogger và giữ vai trò đại sứ quảng bá du lịch quốc tế cho Hải Nam; Imani và Gloria, những người kết nối hàng hóa Hải Nam với thị trường toàn cầu thông qua livestream; hay Musa, người đã sở hữu hai bằng sáng chế quốc tế cùng nguồn tài trợ dự án từ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc. (Xem tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

Trong "Giải mã Cảng Thương mại Tự do Hải Nam: Xây dựng doanh nghiệp", khán giả có thể thấy cách các chính sách thuế ưu đãi được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp. Jia Green Chocolate Works, thương hiệu có xuất xứ từ Canada, tiết kiệm khoảng 10% chi phí nhờ chính sách gia công giá trị gia tăng miễn thuế nhập khẩu. Trong khi đó, thương hiệu giày dép Fipper của Malaysia đã mở cửa hàng đầu tiên tại Hải Nam sau khi tham gia Triển lãm Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế Trung Quốc, đồng thời tiết kiệm từ 10-15% chi phí nhập khẩu so với các khu thương mại tự do khác. (Xem tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

Việc nhân tài và doanh nghiệp quốc tế ngày càng đổ về Hải Nam đã tự nói lên tất cả: Những bước đi táo bạo của Trung Quốc tại hòn đảo nhỏ này đang mang lại thành quả cho cả quốc gia và các bên tham gia.

