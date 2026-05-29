Hainan: Gambaran Kecil Pembukaan China kepada Dunia

HAIKOU, China, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Satu laporan daripada Hainan International Media Center:

Pada 18 Disember 2025, Hainan, sebuah wilayah kepulauan di pesisir selatan tanah besar China, melancarkan operasi kastam khas. Inisiatif bersejarah itu menjadi langkah penting dalam usaha negara memperluas pembukaan bertaraf tinggi, dengan pulau berkenaan — yang ditetapkan sepenuhnya sebagai Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan— menjadi pusat tumpuan utama.

Posters for the three series of Decoding the Hainan FTP (PRNewsfoto/Hainan International Media Center) Click to view highlights of young foreign entrepreneurs hustling in Hainan Speed Speed

Hinews.cn dan Hainan International Media Center kini mengetengahkan kisah perkembangan besar yang berlaku sejak itu dengan memberi sorotan kepada dasar-dasar serta individu dari seluruh dunia yang mendapat manfaat daripadanya menerusi acara komunikasi antarabangsa dalam talian, An Open Future—Hainan's Answers to Global Questions.

Decoding the Hainan FTP: Special Customs Operations membawa penonton menyelami dasar utama yang menjadikan model Hainan unik: berapa banyak penjimatan cukai yang boleh dinikmati syarikat? Seberapa pantas barangan perdagangan antarabangsa dapat melepasi kastam? Sejauh mana mudahnya pemindahan dana rentas sempadan melalui program QDLP dan sistem akaun EF? Daripada kesibukan dermaga di Terminal Kontena Yangpu hingga talian utama perkhidmatan kerajaan pelbagai bahasa 12345, siri itu menjelaskan mekanisme yang memastikan operasi kastam khas berjalan lancar. (Tonton di sini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

Dalam Decoding the Hainan FTP: Chasing Dreams, penonton mengikuti kisah 10 usahawan muda antarabangsa yang berjaya membina kerjaya di pulau itu hasil dasar-dasar Hainan. Antaranya termasuk Albina yang bekerja sebagai vlogger dan duta promosi pelancongan antarabangsa Hainan, Imani dan Gloria yang menghubungkan produk Hainan ke pasaran global menerusi penstriman langsung, serta Musa yang berjaya memperoleh dua paten antarabangsa dan dana projek daripada National Natural Science Foundation of China. (Tonton di sini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

Dalam Decoding the Hainan FTP: Building Businesses, penonton dapat melihat bagaimana dasar cukai istimewa diterjemahkan kepada manfaat nyata. Jia Green Chocolate Works yang berpangkalan dari Kanada berjaya menjimatkan kira-kira 10 peratus kos menerusi dasar pemprosesan nilai tambah yang menghapuskan duti import. Sementara itu, jenama kasut Malaysia, Fipper membuka kedai pertamanya di Hainan selepas menyertai Ekspo Produk Pengguna Antarabangsa China, dengan penjimatan kos import antara 10 hingga 15 peratus berbanding zon perdagangan bebas lain. (Tonton di sini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

Hakikat bahawa bakat global dan syarikat antarabangsa kini berpusu-pusu ke Hainan membuktikan keberkesanan langkah berani China di pulau kecil itu yang kini memberikan pulangan positif kepada negara dan pihak berkepentingan.

SOURCE Hainan International Media Center