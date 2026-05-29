Hainan : Un microcosme de l'ouverture de la Chine

HAIKOU, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un rapport du Hainan International Media Center :

Le 18 décembre 2025, Hainan, une province insulaire située juste à la pointe sud de la Chine continentale, a lancé des opérations douanières spéciales. Il s'agit d'une initiative phare dans le cadre des efforts déployés par le pays pour poursuivre une ouverture ambitieuse, avec l'île — désignée dans son ensemble comme le port de libre-échange de Hainan — en son cœur.

Posters for the three series of Decoding the Hainan FTP Click to view highlights of young foreign entrepreneurs hustling in Hainan Speed Speed

C'est Hinews.cn et le Centre international des médias de Hainan qui retracent l'histoire des avancées monumentales intervenues depuis lors ; ils mettent en lumière les politiques mises en œuvre et les personnes du monde entier qui en bénéficient, dans le cadre de l'événement de communication internationale en ligne intitulé « Un avenir ouvert : les réponses de Hainan aux enjeux mondiaux ».

Decoding the Hainan FTP : Special Customs Operations emmène les téléspectateurs à la découverte des principales mesures qui font de Hainan un modèle unique : combien d'argent les entreprises peuvent-elles économiser en impôts ? À quelle vitesse les marchandises du commerce international peuvent-elles être dédouanées ? Est-il facile de transférer de l'argent d'un pays à l'autre grâce au programme QDLP et au système de compte EF ? Des quais animés du terminal à conteneurs de Yangpu à la ligne d'assistance multilingue 12345 des services publics, découvrez ce qui permet le bon déroulement des opérations douanières spéciales. (Voir ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

Sur le site Decoding the Hainan FTP : Chasing Dreams, suit l'histoire de 10 jeunes entrepreneurs internationaux qui, grâce aux politiques de Hainan, poursuivent avec succès leur carrière sur l'île. Il y a Albina, qui travaille comme blogueuse et ambassadrice de la promotion du tourisme international pour Hainan, Imani et Gloria, qui mettent en relation les produits de Hainan avec les marchés mondiaux par le biais du livestreaming, et Musa, qui a obtenu deux brevets internationaux et un financement de projet de la part de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine. (Voir ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

Dans Decoding the Hainan FTP : Building Businesses, observez comment les politiques fiscales préférentielles se transforment en avantages tangibles. L'entreprise Jia Green Chocolate Works, originaire du Canada, réalise des économies d'environ 10 % grâce à une politique de transformation à valeur ajoutée qui lui permet d'éviter les droits d'importation. Par ailleurs, la marque de chaussures malaisienne Fipper a ouvert son premier magasin à Hainan après avoir participé à l'exposition internationale des produits de consommation de Chine, ce qui lui a permis d'économiser 10 à 15 % sur les coûts d'importation par rapport à d'autres zones de libre-échange. (Voir ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

Le fait que les entreprises et les talents internationaux affluent à Hainan parle de lui-même : Les mesures audacieuses prises par la Chine sur cette petite île portent leurs fruits, tant pour le pays que pour les parties prenantes.

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Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=7CloTU0qV8U