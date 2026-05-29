Hainan: Etalase Kebijakan Pintu Terbuka Tiongkok

Perkembangan besar yang terjadi sejak penerapan kebijakan tersebut kini diangkat oleh Hinews.cn dan Hainan International Media Center melalui program komunikasi internasional daring bertajuk "An Open Future—Hainan's Answers to Global Questions". Program ini mengulas berbagai kebijakan dan kisah masyarakat dari berbagai negara yang telah merasakan manfaat langsung dari transformasi Hainan.

Lewat episode "Decoding the Hainan FTP: Special Customs Operations", penonton dapat mempelajari berbagai kebijakan utama yang membedakan model Hainan dari kawasan lain. Publik juga dapat mencermati nilai penghematan pajak yang diperoleh sebuah perusahaan, kecepatan proses kepabeanan untuk perdagangan internasional, hingga kemudahan transaksi lintasnegara melalui program QDLP dan sistem akun EF. Dari aktivitas di Terminal Kontainer Yangpu hingga layanan hotline pemerintah multibahasa 12345, episode ini mengupas berbagai elemen yang mendukung sistem kepabeanan khusus di Hainan. (Tonton episode ini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

Dalam episode "Decoding the Hainan FTP: Chasing Dreams", penonton dapat menelusuri perjalanan 10 wirausahawan muda internasional yang berhasil membangun karier di Hainan berkat berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah setempat. Salah satunya, Albina, vlogger sekaligus duta promosi pariwisata internasional Hainan. Ada pula Imani dan Gloria yang ikut memasarkan produk-produk Hainan ke pasar global melalui siaran langsung. Sementara itu, Musa berhasil memperoleh dua paten internasional dan pendanaan proyek dari National Natural Science Foundation of China. (Tonton episode ini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

Episode "Decoding the Hainan FTP: Building Businesses" menunjukkan kebijakan insentif pajak yang mendatangkan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Jia Green Chocolate Works, misalnya, mampu menghemat sekitar 10% biaya operasional berkat kebijakan pengolahan bernilai tambah yang membebaskan bea masuk. Selain itu, merek alas kaki asal Malaysia, Fipper, membuka gerai pertamanya di Hainan setelah berpartisipasi dalam China International Consumer Products Expo. Perusahaan tersebut juga mencatat penghematan biaya impor sekitar 10-15% dibandingkan kawasan perdagangan bebas lainnya. (Tonton episode ini: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

Lonjakan minat investor dan talenta global terhadap Hainan menjadi cerminan nyata: terobosan yang benar-benar bermanfaat bagi Tiongkok dan pemangku kepentingan.

