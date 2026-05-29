하이난: 중국 개방의 축소판

하이커우, 중국 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 하이난 국제 미디어 센터(Hainan International Media Center) 보도:

2025년 12월 18일, 중국 본토 남단 바로 앞에 위치한 섬 지역인 하이난성이 특별 세관 운영을 시작했다. 이는 섬 전체가 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port)으로 지정되어 중심 역할을 수행하며, 수준 높은 대외 개방을 더욱 촉진하려는 국가적 노력의 획기적인 이니셔티브이다.

Posters for the three series of Decoding the Hainan FTP (PRNewsfoto/Hainan International Media Center) Click to view highlights of young foreign entrepreneurs hustling in Hainan Speed Speed

이후 이뤄진 기념비적인 발전상을 전하고 있는 곳은 하이뉴스닷씨엔(Hinews.추)과 하이난 국제 미디어 센터다. 이들은 온라인 국제 커뮤니케이션 행사인 열린 미래—글로벌 질문에 대한 하이난의 대답(An Open Future—Hainan's Answers to Global Questions)을 통해 관련 정책과 그 혜택을 누리고 있는 전 세계 사람들을 조명하고 있다.

하이난 자유무역항 해설: 특별 세관 운영(Decoding the Hainan FTP: Special Customs Operations)은 시청자에게 기업이 세금을 얼마나 절감할 수 있는가? 국제 무역 상품은 얼마나 빠르게 통관을 마칠 수 있는가? QDLP 프로그램과 EF 계좌 시스템을 통해 국경 간 자금 이동은 얼마나 쉬운가?와 같은 하이난 모델을 독특하게 만드는 주요 정책들을 살펴보는 여정을 제공한다. 활기 넘치는 양푸 컨테이너 터미널 부두 현장부터 다국어 12345 정부 서비스 핫라인에 이르기까지, 특별 세관 운영을 원활히 작동하게 하는 요소들을 자세히 알아볼 수 있다. (시청 링크: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

하이난 자유무역항 해설: 꿈을 좇는 사람들(Decoding the Hainan FTP: Chasing Dreams)에서는 하이난의 정책에 힘입어 섬에서 성공적으로 커리어를 펼치고 있는 젊은 해외 창업가 10명의 이야기를 따라간다. 브이로거이자 하이난 국제 관광 홍보대사로 활동하는 알비나(Albina), 라이브 커머스를 통해 하이난 상품과 글로벌 시장을 연결하는 이마니(Imani)와 글로리아(Gloria), 국제 특허 2건을 확보하고 중국 국가자연과학기금의 프로젝트 자금을 지원받은 무사(Musa) 등이 그 주인공이다. (시청 링크: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

하이난 자유무역항 해설: 비즈니스 구축(Decoding the Hainan FTP: Building Businesses)에서는 우대 세제 정책이 어떻게 실질적 혜택으로 전환되는지 확인할 수 있다. 캐나다에서 설립된 지아 그린 초콜릿 웍스(Jia Green Chocolate Works)는 수입 관세를 면제하는 부가가치 가공 정책 덕분에 약 10%의 비용을 절감하고 있다. 한편 말레이시아 신발 브랜드 피퍼(Fipper)는 중국국제소비재박람회(China International Consumer Products Expo)에 참가한 뒤 하이난에 첫 매장을 열었으며, 다른 자유무역구와 비교해 수입 비용을 10~15% 절감하고 있다. (시청 링크: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

글로벌 인재와 기업들이 하이난으로 몰려들고 있다는 사실은 그 자체로 많은 것을 말해준다. 이 작은 섬에서 추진되는 중국의 과감한 조치들은 중국은 물론 이해관계자 모두에게 결실을 안겨주고 있다.

SOURCE Hainan International Media Center