Tam Á xác nhận trở lại Formula E với vai trò chặng mở màn mùa giải Châu Á năm 2027 -- Thành phố biển nhiệt đới tạo đà bứt phá thành trung tâm sự kiện toàn cầu

TAM Á, Trung Quốc, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sau thành công vang dội của cuộc đua ven biển vừa qua, Tam Á đã chính thức giành quyền đăng cai Chặng 7 của Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E mùa giải 2026/27 lập kỷ lục, cuộc đua dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2027, đánh dấu chặng mở màn khu vực Châu Á của mùa giải mới. Thành phố này sẽ đăng cai chặng đua Formula E đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc trong kỷ nguyên GEN4. Với lịch thi đấu lớn nhất từ trước đến nay của giải đấu gồm 21 chặng đua tại 13 thành phố trên toàn cầu, sự kiện mang tính dấu mốc này sẽ đưa thế hệ xe đua điện mới nhất đến với đường đua đường phố ven biển độc đáo của Tam Á.

The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination

"Tam Á là một đường đua đẩy các tay đua tới giới hạn cao nhất. Việc đưa GEN4 đến đây ngay từ đầu mùa giải là một lựa chọn có chủ đích", Alberto Longo, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Giải vô địch Formula E cho biết. Sự kiện vừa tổ chức năm 2026 đánh dấu sự trở lại của Formula E tại Tam Á sau bảy năm, với các chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn cầu tới 195 quốc gia, trùng với cột mốc sáu tháng kể từ khi Cảng thương mại tự do Hải Nam triển khai cơ chế vận hành hải quan độc lập trên toàn đảo.

Vị thế của Tam Á với tư cách là một trung tâm sự kiện toàn cầu được hỗ trợ bởi dữ liệu vững chắc và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Trong sáu tháng đầu vận hành cơ chế hải quan của Cảng thương mại tự do Hải Nam, hòn đảo đã ghi nhận 1,654 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Tam Á cũng đã đăng cai thành công Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 6 và Liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam, và sắp tới là chặng chung kết Giải vô địch thể hình thế giới HYROX.

Chiến lược phát triển sự kiện của Tam Á dựa trên ba lợi thế cấu trúc. Thứ nhất, chế độ miễn thị thực cho công dân từ 86 quốc gia cùng chính sách hàng không bầu trời mở của Hải Nam đã tạo điều kiện cho 36 đường bay quốc tế thẳng kết nối tới 28 điểm đến ở nước ngoài. Thứ hai, Tam Á hiện vận hành 23 Văn phòng Liên lạc Xúc tiến Du lịch Nước ngoài tại hơn 10 quốc gia. Các văn phòng này thu thập thông tin về thị trường sự kiện quốc tế, và tạo điều kiện hợp tác trực tiếp với các đơn vị sở hữu bản quyền quốc tế và các nhà tổ chức chuyên nghiệp. Thứ ba, dịch vụ phê duyệt một cửa dành riêng cho các sự kiện văn hóa và thể thao, được hỗ trợ bởi cơ chế quản lý và đảm bảo chuyên nghiệp, qua đó đơn giản hóa đáng kể các thủ tục hành chính phức tạp trước đây cho cả các nhà tổ chức sự kiện trong nước và quốc tế trên toàn thế giới.

Được hỗ trợ bởi những lợi thế mang tính hệ thống, cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoàn thiện và du lịch xuyên biên giới bùng nổ, Tam Á đã hoàn tất một bước chuyển đổi quan trọng. Tam Á đã chuyển từ vị thế một địa điểm đăng cai sự kiện không thường xuyên thành một thành phố được các nhà tổ chức sự kiện quốc tế chủ động tìm kiếm.

Đại diện Chính quyền Nhân dân thành phố Tam Á cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng có khả năng đăng cai các sự kiện đẳng cấp thế giới trên cơ sở bền vững, đồng thời nhiệt liệt chào đón các đơn vị tổ chức và du khách toàn cầu đến trải nghiệm sức hấp dẫn độc đáo của một thành phố đáng sống, hấp dẫn du khách và thân thiện với hoạt động kinh doanh".

SOURCE Sanya Tourism Board