Sanya confirme son retour en Formule E en tant que ville d'ouverture de la saison asiatique 2027 -- Cette ville côtière aux climats tropicaux poursuit son essor en tant que pôle d'événements internationaux

SANYA, Chine, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Après une course triomphale en bord de mer, Sanya s'est officiellement assurée une place en tant que 7e manche du Championnat du monde ABB FIA de Formule E 2026/27, qui bat tous les records. La course est prévue le 17 avril 2027 et marquera le coup d'envoi de la partie asiatique de la nouvelle saison. La ville accueillera la première course de Formule E de l'ère GEN4 sur le sol chinois. Avec un calendrier de 21 courses, le plus vaste de l'histoire de la série, réparties dans 13 villes à travers le monde, cet événement historique fait découvrir la course électrique de nouvelle génération sur le circuit urbain côtier unique de Sanya.

The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination

« Sanya est un circuit qui pousse les pilotes à leurs limites absolues. » « Organiser la GEN4 ici dès le début de la saison est un choix délibéré », a déclaré Alberto Longo, cofondateur et directeur des championnats de Formule E. Cet événement, organisé en 2026, a marqué le retour de la Formule E à Sanya après sept ans d'absence. Il a été retransmis en direct dans 195 pays et a coïncidé avec le sixième mois de fonctionnement des opérations douanières indépendantes à l'échelle de l'île dans le cadre du port de libre-échange de Hainan.

La position de Sanya en tant que pôle événementiel mondial s'appuie sur des données solides et des infrastructures bien développées. Au cours des six premiers mois d'activité des services douaniers de la zone de libre-échange de Hainan, l'île a enregistré 1,654 million d'entrées de voyageurs transfrontaliers, soit une hausse de 31,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sanya a accueilli avec succès les 6e Jeux asiatiques de plage et le Festival international du film de l'île de Hainan, et s'apprête à accueillir la finale du Championnat du monde de fitness HYROX.

La stratégie de Sanya en matière d'événements repose sur trois atouts structurels. Tout d'abord, le régime d'exemption de visa mis en place par Hainan pour 86 pays et ses politiques d'ouverture du ciel permettent d'assurer 36 liaisons internationales directes vers 28 destinations à l'étranger. D'autre part, Sanya gère 23 bureaux de liaison chargés de la promotion touristique à l'étranger, répartis dans plus de dix pays. Ces bureaux recueillent des informations sur les événements à l'échelle mondiale et facilitent la coopération directe avec les détenteurs de droits internationaux et les organisateurs professionnels. Troisièmement, un service dédié d'autorisation « tout-en-un » pour les événements culturels et sportifs, s'appuyant sur un mécanisme de gestion et de garantie professionnel, simplifie considérablement les procédures administratives autrefois complexes pour les organisateurs d'événements nationaux et internationaux du monde entier.

Grâce à des atouts structurels, à une infrastructure de soutien bien établie et à un tourisme transfrontalier en plein essor, Sanya a opéré une transformation majeure. Elle est passée du statut de ville accueillant occasionnellement des événements à celui d'une ville activement sollicitée par les organisateurs d'événements internationaux.

Un représentant du gouvernement populaire municipal de Sanya a déclaré : « Nous mettons en place une plateforme capable d'accueillir durablement des événements d'envergure mondiale, et nous invitons chaleureusement les organisateurs et les visiteurs du monde entier à venir découvrir le charme unique d'une ville où il fait bon vivre, à visiter et où les affaires prospèrent. »