-Sanya confirma su regreso a la Fórmula E como sede del inicio de la temporada asiática de 2027: la ciudad costera tropical cobra impulso como centro global de eventos

SANYA, China, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras una exitosa carrera en la playa, Sanya se ha asegurado oficialmente su lugar como sede de la séptima ronda del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E 2026/27, que batirá récords. La carrera se celebrará el 17 de abril de 2027, dando inicio a la etapa asiática de la nueva temporada. La ciudad acogerá la primera carrera de Fórmula E de la era GEN4 en suelo chino. Con un calendario de 21 carreras en 13 ciudades de todo el mundo, el más extenso de la historia de la serie, este evento histórico trae la nueva generación de carreras eléctricas al singular circuito urbano costero de Sanya.

The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination

"Sanya es un circuito que lleva a los pilotos al límite. Traer la GEN4 aquí al principio de la temporada es una decisión deliberada", declaró Alberto Longo, cofundador y director del campeonato de Fórmula E. Este evento, celebrado en 2026, marcó el séptimo año de regreso de la Fórmula E a Sanya, con transmisiones en vivo a nivel mundial en 195 países, y coincidió con el hito de los seis meses de operaciones aduaneras totalmente independientes en toda la isla bajo el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

La fortaleza de Sanya como centro global de eventos está respaldada por datos sólidos e infraestructura madura. En los primeros seis meses de operaciones aduaneras del Puerto de Libre Comercio de Hainan, la isla registró 1,654 millones de entradas de viajeros transfronterizos, un 31,2% más que el año anterior. Sanya ha sido sede exitosa de los VI Juegos Asiáticos de Playa y del Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan, y próximamente se celebrará la final del Campeonato Mundial de Fitness HYROX.

La estrategia de eventos de Sanya se basa en tres fortalezas estructurales. En primer lugar, el régimen de exención de visado de Hainan para 86 países y sus políticas de cielos abiertos permiten 36 rutas internacionales directas a 28 destinos en el extranjero. En segundo lugar, Sanya opera 23 oficinas de enlace para la promoción del turismo internacional en más de diez países. Estas oficinas recopilan información sobre eventos globales y facilitan la cooperación directa con titulares de derechos internacionales y organizadores profesionales. En tercer lugar, un servicio integral de aprobación para eventos culturales y deportivos, respaldado por un mecanismo profesional de gestión y garantía, simplifica enormemente los complejos trámites burocráticos para organizadores de eventos, tanto nacionales como internacionales.

Gracias a ventajas sistemáticas, una infraestructura de apoyo consolidada y un floreciente turismo transfronterizo, Sanya ha completado una transformación fundamental. Ha pasado de ser sede ocasional de eventos a una ciudad muy solicitada por organizadores de eventos internacionales.

Un representante del Gobierno Popular Municipal de Sanya declaró: "Estamos construyendo una plataforma capaz de albergar eventos de talla mundial de forma continua, y damos una calurosa bienvenida a organizadores y visitantes internacionales para que experimenten el encanto único de una ciudad habitable, atractiva y propicia para los negocios".