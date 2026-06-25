三亞鎖定2027賽季FE電動方程式亞洲首站----熱帶濱海城市加速邁向全球頂流活動目的地

三亞作為全球活動樞紐的實力，有扎實的數據和成熟的配套設施為支撐。海南自貿港封關運作的六個月中，全島出入境人員達165.4萬人次，同比增長31.2%。三亞目前已成功承辦第六屆亞洲沙灘運動會、海南島國際電影節，並即將迎來HYROX世界錦標賽年終總決賽等重大活動。

三亞的賽事經濟依托三大結構性優勢。一是政策通道，海南自貿港全球86國人員入境免簽政策，並開放航權，三亞目前穩定運營36條國際航線，通達28個境外航點，航線網絡輻射歐洲、亞洲多座核心城市。二是搭建全球推廣網絡，三亞在德國、俄羅斯、韓國、泰國、哈薩克斯坦等十餘個國家設立23個境外旅遊推廣聯絡處，實時收集全球活動行業動態，並直接促成與國際賽事權利方及專業主辦機構的合作。三是制度創新，三亞建立文體活動「一站式」審批服務，配套專業管理保障機制，大幅簡化國內外主辦方此前需要多頭跑的審批流程。

依托這些系統性優勢、成熟配套和持續升溫的跨境旅遊，三亞已完成關鍵轉型——從偶爾承接活動，轉變為主動獲得國際賽事機構青睞的「顶流」目的地。

三亞市政府相關負責人表示：「我們正在打造一個能夠持續舉辦世界級活動的平台，熱忱歡迎全球主辦方和海內外遊客，前來感受這座城市宜居、宜遊、宜業的獨特魅力。」

SOURCE 三亞市旅遊發展局