싼야, 2027 아시아 시즌 개막전으로 포뮬러 E 복귀 확정 -- 열대 해안 도시, 글로벌 이벤트 허브로서 모멘텀 구축

싼야, 중국 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 해변 레이스의 대성공에 이어 싼야가 2027년 4월 17일로 예정된 레이스와 함께 기록적인 2026/27 ABB FIA 포뮬러 E 세계 선수권 대회(ABB FIA Formula E World Championship) 7라운드로 공식 확정되어 새 시즌의 아시아 개막전을 맡게 되었다. 이 도시는 중국 본토에서 열리는 첫 번째 GEN4 시대 포뮬러 E 레이스를 개최하게 된다. 13개 글로벌 도시에서 21개 레이스로 구성된 시리즈 역대 최대 규모를 선보이는 이 획기적인 이벤트는 싼야의 독특한 해안 시가지 서킷에 차세대 전기 레이싱을 선보인다.

The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination

포뮬러 E의 알베르토 롱고(Alberto Longo) 공동 창립자 겸 최고 챔피언십 책임자는 "싼야는 드라이버들을 절대적인 한계까지 밀어붙이는 서킷이다. GEN4를 시즌 초반에 이곳에 가져오는 것은 의도적인 선택이다"라고 말했다. 2026년에 개최된 이번 행사는 포뮬러 E의 7년 만의 싼야 복귀를 기록했으며, 195개국에 글로벌 라이브 방송이 송출되었고, 이는 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port)에서 섬 전역 독립 관세 운영이 전면 시행된 지 6개월이 되는 시점과도 맞물렸다.

글로벌 이벤트 허브로서 싼야의 강점은 견고한 데이터와 성숙한 인프라로 뒷받침된다. 하이난 자유무역항 세관 운영 첫 6개월간 이 섬은 전년 대비 31.2% 증가한 165만 4000건의 국경 간 여행객 입국을 기록했다. 싼야는 제6회 아시아 비치 게임(6th Asian Beach Games)과 하이난 섬 국제 영화제(Hainan Island International Film Festival)를 성공적으로 개최했으며, HYROX 세계 피트니스 선수권 대회(HYROX World Fitness Championship) 결승전도 예정되어 있다.

싼야의 이벤트 전략은 세 가지 구조적 강점에 기반한다. 첫째, 86개국에 대한 하이난의 무비자 제도와 개방 항공 정책이 28개 해외 목적지로 향하는 36개의 직항 국제노선을 실현한다. 둘째, 싼야는 10개국 이상에 걸쳐 23개의 해외 관광 홍보 연락 사무소를 운영한다. 이 사무소들은 글로벌 이벤트 정보를 수집하고 국제 권리 보유자 및 전문 주최자들과의 직접적인 협력을 촉진한다. 셋째, 전문 관리 및 보장 메커니즘으로 뒷받침되는 문화 및 스포츠 이벤트를 위한 전용 원스톱 승인 서비스는 국내외 이벤트 주최자들에게 복잡했던 관료적 절차를 크게 간소화한다.

체계적인 이점, 성숙한 지원 인프라, 급성장하는 국경 간 관광에 힘입어 싼야는 핵심적인 변혁을 완성했다. 간헐적인 이벤트 개최 도시에서 국제 이벤트 주최자들이 적극적으로 찾는 도시로 이동한 것이다.

싼야시 인민 정부(Sanya Municipal People's Government) 대표는 "우리는 지속적으로 세계적 수준의 이벤트를 개최할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있으며, 살기 좋고, 방문하기 좋으며, 비즈니스 친화적인 도시의 독특한 매력을 경험할 전 세계의 주최자와 방문객들을 따뜻하게 환영한다"고 말했다.

SOURCE Sanya Tourism Board