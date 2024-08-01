BingX запускает BingX Labs для поддержки перспективных Web3 проектов

ВИЛЬНЮС, Литва, 1 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа, рада объявить о запуске BingX Labs. BingX Labs занимается поиском перспективных проектов и помогает им эффективно внедрять свои токены. Labs будет предлагать ряд услуг, включая создание рынка, техническую поддержку и стратегический консалтинг. Сотрудники BingX будут выступать в качестве консультантов для внешних клиентов, обеспечивая надежную поддержку разработки проектов. Используя обширный опыт и техническое мастерство BingX, подразделение будет помогать клиентам эффективно достигать своих стратегических целей.

Vivien Lin Leads New BingX Labs to Support Promising Crypto Projects

Под руководством Вивьен Лин, которая также является директором по продуктам BingX, BingX Labs стремится предоставлять комплексные ресурсы и экспертные знания, чтобы помочь новым предприятиям процветать, управляя продуктовыми инновациями биржи, одновременно определяя стратегическое направление и поддержку перспективных блокчейн-проектов. «Наша миссия в BingX Labs — предоставить качественные проекты Web3 нашему сообществу. Разнообразная база пользователей BingX и наши рыночные знания могут принести значительную пользу проектам Web3, обеспечивая им глобальное присутствие. Мы стремимся использовать наши внутренние и внешние ресурсы, чтобы помочь этим проектам стать успешными. Мы также стремимся предоставлять качественные активы нашим пользователям, что является дефицитным ресурсом на текущем рынке», — сказала Вивьен Лин.

BingX Labs особенно заинтересована в проектах, которые демонстрируют сильный маркетинг, потенциал привлечения пользователей и инновационные технические решения. Лаборатория открыта для сотрудничества с успешными и опытными командами Web3 и поддержки ведущих в отрасли проектов, которые демонстрируют значительный потенциал и рыночную привлекательность. Используя возросший объем торговли и более широкое сообщество биржи BingX, BingX Labs стремится поддерживать проекты на ранних стадиях и помогать им добиваться успеха на рынке капитала. Это обязательство отражено в стратегических инициативах BingX по улучшению своей платформы и расширению своих предложений услуг.

Создание BingX Labs символизирует приверженность BingX инновациям и росту в сфере блокчейна. Создавая поддерживающее сообщество и используя подход, ориентированный на пользователя, BingX стремится улучшить общий пользовательский опыт и вывести качественные проекты на свою платформу. Эта инициатива является частью более широкой стратегии BingX по позиционированию себя как лидера в сфере криптовалют, предлагая непревзойденные возможности как для пользователей, так и для разработчиков проектов.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано с учетом меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером по обмену криптовалют футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://bingx.com/

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