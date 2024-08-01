BingX запускает BingX Labs для поддержки перспективных Web3 проектов
01 авг, 2024, 13:04 GMT
ВИЛЬНЮС, Литва, 1 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа, рада объявить о запуске BingX Labs. BingX Labs занимается поиском перспективных проектов и помогает им эффективно внедрять свои токены. Labs будет предлагать ряд услуг, включая создание рынка, техническую поддержку и стратегический консалтинг. Сотрудники BingX будут выступать в качестве консультантов для внешних клиентов, обеспечивая надежную поддержку разработки проектов. Используя обширный опыт и техническое мастерство BingX, подразделение будет помогать клиентам эффективно достигать своих стратегических целей.
Под руководством Вивьен Лин, которая также является директором по продуктам BingX, BingX Labs стремится предоставлять комплексные ресурсы и экспертные знания, чтобы помочь новым предприятиям процветать, управляя продуктовыми инновациями биржи, одновременно определяя стратегическое направление и поддержку перспективных блокчейн-проектов. «Наша миссия в BingX Labs — предоставить качественные проекты Web3 нашему сообществу. Разнообразная база пользователей BingX и наши рыночные знания могут принести значительную пользу проектам Web3, обеспечивая им глобальное присутствие. Мы стремимся использовать наши внутренние и внешние ресурсы, чтобы помочь этим проектам стать успешными. Мы также стремимся предоставлять качественные активы нашим пользователям, что является дефицитным ресурсом на текущем рынке», — сказала Вивьен Лин.
BingX Labs особенно заинтересована в проектах, которые демонстрируют сильный маркетинг, потенциал привлечения пользователей и инновационные технические решения. Лаборатория открыта для сотрудничества с успешными и опытными командами Web3 и поддержки ведущих в отрасли проектов, которые демонстрируют значительный потенциал и рыночную привлекательность. Используя возросший объем торговли и более широкое сообщество биржи BingX, BingX Labs стремится поддерживать проекты на ранних стадиях и помогать им добиваться успеха на рынке капитала. Это обязательство отражено в стратегических инициативах BingX по улучшению своей платформы и расширению своих предложений услуг.
Создание BingX Labs символизирует приверженность BingX инновациям и росту в сфере блокчейна. Создавая поддерживающее сообщество и используя подход, ориентированный на пользователя, BingX стремится улучшить общий пользовательский опыт и вывести качественные проекты на свою платформу. Эта инициатива является частью более широкой стратегии BingX по позиционированию себя как лидера в сфере криптовалют, предлагая непревзойденные возможности как для пользователей, так и для разработчиков проектов.
О BingX
Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано с учетом меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером по обмену криптовалют футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.
Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://bingx.com/
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2473757/BingX_Labs_1920_1080.jpg
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