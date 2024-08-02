Vivien Lin帶領BingX Labs扶持優質加密項目
02 8月, 2024, 11:49 CST
立陶宛維爾紐斯2024年8月2日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所BingX宣佈推出BingX Labs，致力於挖掘高潛力項目、幫助有效部署代幣，同時還將提供技術支持和戰略咨詢等服務。BingX將作為外部客戶的顧問，利用自身的豐富經驗和技術實力，大力支持項目開發，幫助客戶高效實現戰略目標。
BingX Labs由BingX首席產品館Vivien Lin領導，致力於提供全面的資源和專業知識，助力新創企業蓬勃發展，推動交易所產品創新，為有潛力的區塊鏈項目提供戰略方向和支持。Vivien Lin表示：「BingX Labs的使命是挑選優質的Web3項目介紹給BingX社群，我們的社區知識豐富並會大力支持。BingX具有多元化的用戶群以及深度的市場洞察，能顯著惠及Web3項目，幫助獲得全球性曝光。我們致力於利用內外部資源，助力這些項目取得成功，同時也希望為用戶提供在當前市場中稀缺的優質資產。」
BingX Labs尤其關注那些在營銷、拉新和技術創新解決方案方面表現出色的項目。BingX Labs期待與經驗豐富的Web3團隊合作，為具備市場吸引力的行業頭部項目提供支持。利用BingX交易所的領先交易量和龐大用戶社群，BingX Labs承諾從項目早期階段開始給予全力支持，幫助項目在資本市場取得成功。這一承諾在BingX提升平台和擴大服務範圍的戰略舉措中得到體現。
BingX Labs的成立標誌著BingX對區塊鏈領域創新與發展的堅定承諾。通過培養用戶社群和以用戶為中心的策略，BingX旨在提升整體用戶體驗，為平台引入優質項目。這一舉措是BingX更宏大戰略的一部分——成為在加密領域的領導者，為用戶和項目開發者提供絕佳機會。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
更多內容請參考：https://bingx.com/
SOURCE BingX
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