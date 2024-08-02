Vivien Lin帶領BingX Labs扶持優質加密項目

BingX Labs尤其關注那些在營銷、拉新和技術創新解決方案方面表現出色的項目。BingX Labs期待與經驗豐富的Web3團隊合作，為具備市場吸引力的行業頭部項目提供支持。利用BingX交易所的領先交易量和龐大用戶社群，BingX Labs承諾從項目早期階段開始給予全力支持，幫助項目在資本市場取得成功。這一承諾在BingX提升平台和擴大服務範圍的戰略舉措中得到體現。

BingX Labs的成立標誌著BingX對區塊鏈領域創新與發展的堅定承諾。通過培養用戶社群和以用戶為中心的策略，BingX旨在提升整體用戶體驗，為平台引入優質項目。這一舉措是BingX更宏大戰略的一部分——成為在加密領域的領導者，為用戶和項目開發者提供絕佳機會。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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