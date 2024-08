Vivien Lin guida i nuovi BingX Labs per supportare i progetti crypto più promettenti

VILNIUS, Lituania, 1 agosto 2024 /PRNewswire/ -- BingX, un importante exchange di criptovalute, è entusiasta di annunciare il lancio di BingX Labs. BingX Labs è dedicato alla ricerca di progetti ad alto potenziale e ad assisterli nel distribuire efficacemente i loro token. Il laboratorio offrirà una gamma di servizi tra cui market making, supporto tecnico e consulenza strategica. Il personale di BingX agirà come consulenti per clienti esterni, garantendo un supporto robusto per lo sviluppo dei progetti. Questa consulenza sfrutterà l'ampia esperienza e la competenza tecnica di BingX per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi strategici in modo efficiente.

Vivien Lin Leads New BingX Labs to Support Promising Crypto Projects

Guidato da Vivien Lin, che ricopre anche il ruolo di Chief Product Officer di BingX, BingX Labs mira a fornire risorse e competenze complete per aiutare le nuove iniziative a prosperare, gestendo l'innovazione dei prodotti dell'exchange e contemporaneamente guidando la direzione strategica e il supporto per promettenti progetti blockchain. "La nostra missione in BingX Labs è di portare progetti Web3 di qualità a una community di supporto e ben informata. La diversificata base utenti di BingX e le nostre intuizioni di mercato possono beneficiare notevolmente i progetti Web3, offrendo loro visibilità globale. Siamo impegnati a utilizzare le nostre risorse interne ed esterne per aiutare questi progetti a diventare di successo. Inoltre, miriamo a fornire risorse di qualità ai nostri utenti, che sono una risorsa scarsa nel mercato attuale", ha detto Vivien.

BingX Labs è particolarmente interessato a progetti che mostrano forte marketing, potenziale di acquisizione utenti e soluzioni tecniche innovative. Il laboratorio è aperto a collaborare con team Web3 di successo ed esperti e a sostenere progetti leader del settore che dimostrano un potenziale significativo e una buona trazione di mercato. Sfruttando l'aumento del volume di scambi e una comunità più ampia dell'exchange BingX, BingX Labs si impegna a supportare i progetti dalle loro fasi iniziali e ad aiutarli a avere successo nel mercato dei capitali. Questo impegno si riflette nelle iniziative strategiche di BingX per migliorare la sua piattaforma e ampliare la sua offerta di servizi.

La creazione di BingX Labs rappresenta l'impegno di BingX verso l'innovazione e la crescita nel settore blockchain. Favorendo una community di supporto e utilizzando un approccio centrato sull'utente, BingX mira a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente e a portare progetti di qualità sulla sua piattaforma. Questa iniziativa fa parte della strategia più ampia di BingX per posizionarsi come leader nel settore crypto, offrendo opportunità senza pari sia per gli utenti che per gli sviluppatori di progetti.

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è un importante exchange di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale, tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX è impegnata a fornire una piattaforma affidabile che consente agli utenti di migliorare la loro competenza nel trading con strumenti e funzionalità innovative. Nel 2024, BingX è diventata orgogliosamente il partner ufficiale di exchange di criptovalute del Chelsea Football Club, segnando un entusiasmante debutto nel mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni visitare: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473757/BingX_Labs_1920_1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg