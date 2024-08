VILNIUS, Lituânia, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia o lançamento do BingX Labs, dedicado a encontrar projetos de alto potencial e ajudá-los a implantar seus tokens de forma eficaz. O laboratório oferecerá uma gama de serviços, incluindo criação de mercado, suporte técnico e consultoria estratégica. A equipe da BingX atuará como consultores para clientes externos, garantindo um suporte robusto para o desenvolvimento de projetos. Essa consultoria aproveitará a ampla experiência e a proeza técnica da BingX para ajudar os clientes a atingir suas metas estratégicas com eficiência.

BingX Labs apoia projetos de cripto promissores (PRNewsfoto/BingX)

Dirigido por Vivien Lin, que também atua como Diretora de Produtos da BingX, o BingX Labs tem como objetivo fornecer recursos abrangentes e conhecimento especializado para ajudar novos empreendimentos a prosperar, gerenciando a inovação de produtos da exchange e, ao mesmo tempo, conduzindo a direção estratégica e o suporte para projetos promissores de blockchain. "Nossa missão no BingX Labs é trazer projetos Web3 de qualidade para uma comunidade de apoio e conhecimento. A base diversificada de usuários do BingX e nossas percepções de mercado podem beneficiar significativamente os projetos Web3, proporcionando-lhes exposição global. Temos o compromisso de usar nossos recursos internos e externos para ajudar esses projetos a serem bem-sucedidos. Também pretendemos fornecer ativos de qualidade aos nossos usuários, o que é um recurso escasso no mercado atual", disse Vivien.

O BingX Labs está particularmente interessado em projetos que apresentem forte marketing, potencial de aquisição de usuários e soluções técnicas inovadoras. O laboratório está aberto para colaborar com equipes Web3 bem-sucedidas e experientes e apoiar projetos líderes do setor que demonstrem potencial significativo e tração de mercado. Utilizando o maior volume de negociação e uma comunidade maior da BingX, o BingX Labs tem o compromisso de apoiar projetos desde seus estágios iniciais e ajudá-los a ter sucesso no mercado de capitais. Esse compromisso se reflete nas iniciativas estratégicas da BingX para aprimorar sua plataforma e ampliar suas ofertas de serviços.

A criação do BingX Labs significa o compromisso da BingX com a inovação e o crescimento no espaço do blockchain. Ao promover uma comunidade de apoio e utilizar uma abordagem centrada no usuário, a BingX visa aprimorar a experiência geral do usuário e trazer projetos de qualidade para sua plataforma. Essa iniciativa faz parte da estratégia mais ampla da BingX para se posicionar como líder no espaço cripto, oferecendo oportunidades inigualáveis para usuários e desenvolvedores de projetos.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a parceira oficial de troca de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

