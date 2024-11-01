CIFF Guangzhou 2025: новые горизонты для мировой мебельной индустрии в марте 2025 года

Информация предоставлена

China International Furniture Fair (Guangzhou)

01 нояб, 2024, 12:28 GMT

ГУАНЧЖОУ, Китай  , 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- CIFF Guangzhou вернется в марте 2025 года, отметив свое 55-летие в выставочных комплексах Canton Fair Complex и PTWC Expo в Гуанчжоу. Известная как ведущая глобальная платформа для мебельной промышленности, CIFF Guangzhou предоставляет профессионалам стратегическую арену для изучения новейших возможностей в области дизайна, инноваций и бизнеса. Учитывая оглушительный успех своего мероприятия в 2024 году, в котором приняли участие рекордное количество международных экспонентов и посетителей, ожидается, что CIFF Guangzhou предложит еще больше возможностей для роста и свежих перспектив на мировом рынке.

Continue Reading
Weixin_Image_20241031104931
Weixin_Image_20241031104931

CIFF Guangzhou под девизом «Тенденция дизайна, глобальная торговля, полная цепочка поставок» объединяет ведущие компании для демонстрации инновационных продуктов и решений для развивающихся потребностей рынка. На 8-дневном мероприятии представлены дизайнерские витрины, B2B-встречи и мероприятия по поиску партнеров, которые расширяют эти инициативы в Интернете круглый год. В 2025 году CIFF Guangzhou будет состоять из двух этапов, полностью охватывая цепочку мебельной промышленности.

Первый этап, запланированный на 18-21 марта 2025 года, будет посвящен домашней мебели с разнообразными предложениями в таких секторах, как столовая и гостиная, диван и кровать, домашний декор и домашний текстиль и уличная мебель. Этот этап обеспечит уникальный «универсальный» опыт поиска, демонстрирующий новейшие решения в области домашней мебели, декора интерьера и жизни на открытом воздухе. Международные бренды и новые дизайнеры займут центральное место на CIFF•Выставка современного дизайна и Международный павильон, где они представят продукты, адаптированные как для внутреннего, так и для международного рынков.

Второй этап, с 28 по 31 марта 2025 года, переключает внимание на офисные и коммерческие помещения, представляя беспрецедентную витрину современных решений для рабочих мест и коммерческого дизайна. Основные решения включают в себя офисную среду, офисные кресла и общественные коммерческие, сектора в которых представлены инновационные проекты для рабочих мест, школ, отелей, больниц и других общественных мест. Одновременно CIFM/INTERZUM Guangzhou предложит передовые решения для технологий производства мебельного оборудования, мебельных материалов и фурнитуры, стимулируя интеллектуальные и устойчивые инновации для отрасли.

CIFF Guangzhou с более чем 4700 экспонентами на обширной выставочной площади площадью 850 000 квадратных метров ожидает к 2025 году более 380 000 профессиональных посетителей из более чем 200 стран и регионов. Это значительное число посетителей подчеркивает роль мероприятия в формировании будущего мебельной промышленности и содействии международному сотрудничеству.

Предварительная регистрация теперь открыта на официальном веб-сайте CIFF Guangzhou по адресу https://www.ciff-gz.com/en/, где потенциальные участники могут получить доступ к подробной информации, чтобы спланировать свой визит на это динамичное мероприятие в Гуанчжоу.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2545398/Weixin_Image_20241031104931.jpg 

Другие материалы из этого источника

CIFF Guangzhou 2025: Unveiling New Horizons for the Global Furniture Industry in March 2025

CIFF Guangzhou 2025: Unveiling New Horizons for the Global Furniture Industry in March 2025

CIFF Guangzhou is set to return in March 2025, marking its 55th edition at the Canton Fair Complex and PTWC Expo in Guangzhou. Known as a premier...
Новейшие тенденции и инновации в мебельной промышленности на CIFF Guangzhou 2024

Новейшие тенденции и инновации в мебельной промышленности на CIFF Guangzhou 2024

53-я Китайская международная мебельная ярмарка (CIFF Guangzhou 2024) будет проходить в Гуанчжоу в два этапа: с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта....
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Furniture and Furnishings

Furniture and Furnishings

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Household Products

Household Products

Выпуски новостей схожей тематики