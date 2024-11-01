CIFF Guangzhou 2025: новые горизонты для мировой мебельной индустрии в марте 2025 года

ГУАНЧЖОУ, Китай , 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- CIFF Guangzhou вернется в марте 2025 года, отметив свое 55-летие в выставочных комплексах Canton Fair Complex и PTWC Expo в Гуанчжоу. Известная как ведущая глобальная платформа для мебельной промышленности, CIFF Guangzhou предоставляет профессионалам стратегическую арену для изучения новейших возможностей в области дизайна, инноваций и бизнеса. Учитывая оглушительный успех своего мероприятия в 2024 году, в котором приняли участие рекордное количество международных экспонентов и посетителей, ожидается, что CIFF Guangzhou предложит еще больше возможностей для роста и свежих перспектив на мировом рынке.

CIFF Guangzhou под девизом «Тенденция дизайна, глобальная торговля, полная цепочка поставок» объединяет ведущие компании для демонстрации инновационных продуктов и решений для развивающихся потребностей рынка. На 8-дневном мероприятии представлены дизайнерские витрины, B2B-встречи и мероприятия по поиску партнеров, которые расширяют эти инициативы в Интернете круглый год. В 2025 году CIFF Guangzhou будет состоять из двух этапов, полностью охватывая цепочку мебельной промышленности.

Первый этап, запланированный на 18-21 марта 2025 года, будет посвящен домашней мебели с разнообразными предложениями в таких секторах, как столовая и гостиная, диван и кровать, домашний декор и домашний текстиль и уличная мебель. Этот этап обеспечит уникальный «универсальный» опыт поиска, демонстрирующий новейшие решения в области домашней мебели, декора интерьера и жизни на открытом воздухе. Международные бренды и новые дизайнеры займут центральное место на CIFF•Выставка современного дизайна и Международный павильон, где они представят продукты, адаптированные как для внутреннего, так и для международного рынков.

Второй этап, с 28 по 31 марта 2025 года, переключает внимание на офисные и коммерческие помещения, представляя беспрецедентную витрину современных решений для рабочих мест и коммерческого дизайна. Основные решения включают в себя офисную среду, офисные кресла и общественные коммерческие, сектора в которых представлены инновационные проекты для рабочих мест, школ, отелей, больниц и других общественных мест. Одновременно CIFM/INTERZUM Guangzhou предложит передовые решения для технологий производства мебельного оборудования, мебельных материалов и фурнитуры, стимулируя интеллектуальные и устойчивые инновации для отрасли.

CIFF Guangzhou с более чем 4700 экспонентами на обширной выставочной площади площадью 850 000 квадратных метров ожидает к 2025 году более 380 000 профессиональных посетителей из более чем 200 стран и регионов. Это значительное число посетителей подчеркивает роль мероприятия в формировании будущего мебельной промышленности и содействии международному сотрудничеству.

Предварительная регистрация теперь открыта на официальном веб-сайте CIFF Guangzhou по адресу https://www.ciff-gz.com/en/, где потенциальные участники могут получить доступ к подробной информации, чтобы спланировать свой визит на это динамичное мероприятие в Гуанчжоу.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2545398/Weixin_Image_20241031104931.jpg