2025中國家博會（廣州）：2025年3月開啟全球傢俱業新篇章

新聞提供者中國家博會（廣州）
01 11月, 2024, 16:41 CST
廣州2024年11月1日 /美通社/ -- 第55屆中國（廣州）國際家具博覽會（簡稱 「中國家博會（廣州）」）將於2025年3月在廣州琶洲廣交會展館和保利世貿博覽館舉辦。作為全球家具行業的頂級盛會，中國家博會（廣州）為行業人士提供了一個探索最新設計、創新和商機的戰略平臺。在2024年3月展會規模、參展商數量和觀眾人數均創下新高的基礎上，2025年該展會預計將為全球市場提供更多發展機遇和全新視角。
中國家博會（廣州）以「設計引領、內外循環、全鏈協同」為定位，匯聚領先企業，展示可滿足不斷變化的市場需求的創新產品和解決方案。此次為期8天的活動包括設計展示、B2B會議和商務對接活動，並將在全年通過線上平臺持續開展這些活動。2025年，中國家博會（廣州）將分兩期舉辦，全面覆蓋大家居全產業鏈。
第一期定於2025年3月18日至21日舉行，重點展示民用家具，包括高端設計、套房家具、餐客廳家具、軟體家居、飾品家紡以及戶外家居等領域的各種產品，提供獨特的「一站式」采購體驗。國際品牌和新銳設計師將在當代設計展和進口展區中占據重要位置，展示為國內外市場量身定製的產品。
第二期（2025年3月28日至31日）將重點轉向辦公環境和商用空間，展示現代辦公空間解決方案和商業設計。辦公環境、辦公坐具以及公共商用三大題材將展現工作場所、學校、酒店、醫院和其他公共場所的創新設計。同時，中國廣州國際家具生產設備及配料展覽會（CIFM/interzum guangzhou）還將提供生產設備、五金配件和家具輔料等製造技術的前沿解決方案，推動行業的智能化和可持續創新。
中國家博會（廣州）將匯聚超過4,700家參展商，展覽面積達到850,000平方米，預計2025年將吸引來自200多個國家和地區的超過380,000名專業觀眾，彰顯了該展會在塑造家具行業未來，以及促進行業發展方面的重要作用。
中國家博會（廣州）官方網站（https://www.ciff-gz.com/ ）現已開放預登記，有意向的觀眾可以訪問該網站獲取完整的詳細信息，以便規劃這場充滿活力的廣州盛會的參觀行程。
SOURCE 中國家博會（廣州）
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