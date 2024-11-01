2025中國家博會（廣州）：2025年3月開啟全球傢俱業新篇章

廣州2024年11月1日 /美通社/ -- 第55屆中國（廣州）國際家具博覽會（簡稱 「中國家博會（廣州）」）將於2025年3月在廣州琶洲廣交會展館和保利世貿博覽館舉辦。作為全球家具行業的頂級盛會，中國家博會（廣州）為行業人士提供了一個探索最新設計、創新和商機的戰略平臺。在2024年3月展會規模、參展商數量和觀眾人數均創下新高的基礎上，2025年該展會預計將為全球市場提供更多發展機遇和全新視角。

中國家博會（廣州）以「設計引領、內外循環、全鏈協同」為定位，匯聚領先企業，展示可滿足不斷變化的市場需求的創新產品和解決方案。此次為期8天的活動包括設計展示、B2B會議和商務對接活動，並將在全年通過線上平臺持續開展這些活動。2025年，中國家博會（廣州）將分兩期舉辦，全面覆蓋大家居全產業鏈。