CIFF Guangzhou 2025 : de nouveaux horizons pour l'industrie mondiale du meuble en mars 2025

GUANGZHOU, Chine, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le CIFF Guangzhou fera son retour en mars 2025, pour sa 55ᵉ édition, au Canton Fair Complex et au PTWC Expo à Guangzhou. Reconnu comme une plateforme mondiale de premier plan pour l'industrie du meuble, le CIFF Guangzhou offre aux professionnels une tribune stratégique pour explorer les dernières nouveautés en matière de design, d'innovation et de débouchés commerciaux. S'appuyant sur le succès retentissant de son édition 2024, qui a vu une participation record des exposants et visiteurs internationaux, le CIFF Guangzhou devrait offrir encore plus de possibilités de croissance et de nouvelles perspectives au marché mondial.

Le CIFF Guangzhou, sous la devise « Design trend, global trade, full supply chain » (Tendance du design, commerce mondial, chaîne d'approvisionnement complète), rassemble des entreprises de premier plan pour présenter des produits et des solutions innovants répondant aux besoins en évolution du marché. Cet événement de huit jours propose des vitrines de design, des réunions B2B et des activités de jumelage, prolongeant ces initiatives en ligne tout au long de l'année. En 2025, le CIFF Guangzhou s'étendra sur deux phases, couvrant entièrement la chaîne de l'industrie du meuble.

La première phase, prévue du 18 au 21 mars 2025, sera axée sur le mobilier domestique, avec diverses offres dans des secteurs tels que la salle à manger et le séjour, le canapé et la literie, la décoration et le textile pour la maison, et les meubles d'extérieur. Cette phase offrira une expérience de guichet unique d'approvisionnement, présentant les dernières nouveautés en matière de mobilier domestique, de décoration intérieure et de solutions d'aménagement extérieur. Les marques internationales et les créateurs émergents occuperont le devant de la scène au CIFF•Salon du design contemporain et au Pavillon international, où ils présenteront des produits adaptés aux marchés nationaux et internationaux.

La deuxième phase, du 28 au 31 mars 2025, sera axée sur les bureaux et espaces commerciaux, présentant une vitrine inégalée de solutions modernes d'espaces de travail et de design commercial. Parmi les points forts, citons les secteurs de l'environnement de travail, des sièges de bureau et des espaces commerciaux publics, qui présentent des designs innovants pour les lieux de travail, les écoles, les hôtels, les hôpitaux et d'autres lieux publics. En parallèle, le CIFM/interzum guangzhou offrira des solutions de pointe en matière de technologie de fabrication pour les machines, matériaux et matériel de production de meubles, mettant en avant des innovations intelligentes et durables pour l'industrie.

Avec plus de 4 700 exposants répartis sur une surface d'exposition de 850 000 mètres carrés, le CIFF Guangzhou attend plus de 380 000 visiteurs professionnels originaires de plus de 200 pays et régions pour l'édition 2025. Cette participation massive souligne le rôle de l'événement dans la définition de l'avenir de l'industrie du meuble et la facilitation de la collaboration internationale.

Les préinscriptions sont désormais ouvertes sur le site officiel du CIFF Guangzhou à l'adresse https://www.ciff-gz.com/en/, où les participants potentiels peuvent obtenir des informations détaillées pour planifier leur visite à cet événement dynamique à Guangzhou.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2545398/Weixin_Image_20241031104931.jpg