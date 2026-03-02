CIFF Гуанчжоу 2026: CIFM/Interzum guangzhou 2026 для подключения глобальных цепочек поставок

ГУАНЧЖОУ, Китай, 2 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- С 18 по 21, с 28 по 31 марта в Гуанчжоу пройдет 57-я Китайская международная мебельная ярмарка (CIFF Гуанчжоу) на тему «CONNECT•CREATE (СВЯЗЬ • СОЗИДАНИЕ). В качестве ключевой выставки ярмарки с 28 по 31 марта пройдет CIFM / interzum guangzhou под девизом Connect the World, позиционируя себя как глобальную платформу, которая эффективно связывает ресурсы промышленной цепочки и представляет обновленную и инновационную цепочку поставок для международной аудитории.

Благодаря созданию трех скоординированных инновационных секций, захватывающих презентаций на основе сценариев и интерактивных программ, которые стимулируют отраслевой обмен, выставка направлена на создание отраслевого эталона мирового уровня.

В трех разделах в совокупности рассматриваются интеллектуальная модернизация производства, инновации в области дизайна и материалов, а также опыт работы с оборудованием следующего поколения. Секция «Оборудование» объединяет ведущие мировые бренды оборудования и передовые технологии для предоставления комплексных решений в области деревообработки, обивки, лазерных применений, компонентов и инструментов, выделяя цифровые линии и эффективное, экологичное производство. Секция «Мебельные материалы» демонстрирует прогресс в дизайне поверхностей, функциональных характеристиках и устойчивых, перерабатываемых материалах для целого дома, индивидуального и тканевого применения. В секции «Аппаратное обеспечение» представлено интеллектуальное интегрированное аппаратное обеспечение — бесшумное движение, компоненты с поддержкой датчиков, электрический подъем и интеллектуальная блокировка, демонстрирующие долговечность, использование на основе сценариев и бесшовную интеграцию IoT.

Отвечая на сильный интерес рынка к сценарным решениям, выставка представит захватывающие презентации, которые прослеживают путь от истоков производства до конечных применений. Улучшенные маршруты CIFF LUMINOUS PATH 2.0 подчеркнут прозрачное тестирование и мультисенсорный опыт, в то время как CMF Trends International Material Gallery превращает исследование тенденций в яркие пространственные нарративы. Новая инициатива, Global Premiere Gala, будет посвящена запуску стратегических продуктов от ведущих производителей, что укрепит роль выставки как глобальной инновационной сцены. Параллельно специализированные платформы будут продолжать развивать ведущие мировые бренды материалов и вдохновлять на оригинальный дизайн, исследуя креативность из источника производства.

CIFM/interzum guangzhou 2026 также укрепит свою роль в качестве центра глобального отраслевого диалога. Опираясь на растущий международный охват, выставка продолжит привлекать ведущие бренды и профессиональных посетителей по всему миру, способствуя точному подбору партнеров и долгосрочному сотрудничеству по внутренним и международным цепочкам поставок. Благодаря круглогодичному взаимодействию, глобальному продвижению и диверсифицированным форматам обмена платформа будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества и повышению глобальной видимости отечественной промышленности Китая.

Профессионалам отрасли предлагается собраться в Гуанчжоу в марте 2026 года, чтобы объединить ресурсы, обменяться мнениями и изучить будущее глобальной цепочки поставок товаров для дома.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923157/image.jpg