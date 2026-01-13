Henley & Partners: La creciente brecha en los pasaportes transforma la movilidad global en 2026

LONDRES, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras dos décadas desde su creación, el Henley Passport Index 2026 revela una creciente brecha entre las poblaciones con mayor y menor movilidad del mundo. Basado en datos exclusivos de Timatic de la International Air Transport Association (IATA), el índice clasifica todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. Si bien un número récord de pasaportes se concentra ahora en los primeros puestos de la clasificación, los que se encuentran en los últimos puestos permanecen cada vez más aislados, lo que subraya la creciente brecha de movilidad global.

Singapur se mantiene como el pasaporte más poderoso del mundo, ofreciendo acceso sin visa a 192 destinos. En el extremo opuesto, Afganistán vuelve a ocupar el último lugar, con acceso a tan solo 24 destinos. La brecha resultante de 168 destinos ilustra la magnitud de la desigualdad en la movilidad global en 2026, un drástico aumento desde 2006, cuando la diferencia entre el entonces pasaporte de Estados Unidos, que ocupaba el primer puesto, y Afganistán era de tan solo 118 destinos.

"En los últimos 20 años, la movilidad global se ha expandido significativamente, pero los beneficios se han distribuido de manera desigual", afirmó el Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners. "Hoy en día, el privilegio del pasaporte desempeña un papel decisivo en la creación de oportunidades, seguridad y participación económica".

Este desequilibrio se intensifica a pesar del continuo crecimiento de la demanda internacional de viajes. La IATA pronostica que las aerolíneas transportarán más de 5.200 millones de pasajeros a nivel mundial este año.

"Se espera que un número récord de personas viaje en 2026", afirma el director general de la IATA, Willie Walsh. "Sin embargo, a medida que muchos gobiernos buscan reforzar sus fronteras, los responsables políticos no deben ignorar avances tecnológicos como la identificación y los pasaportes digitales. Viajar cómodamente y tener fronteras seguras es posible".

Reino Unido registra las mayores pérdidas interanuales; EE.UU. regresa al puesto 10

Japón y Corea del Sur comparten el segundo puesto en 2026, ofreciendo cada uno acceso sin visado a 188 destinos. Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza les siguen en tercer lugar con acceso a 186 destinos, por delante de un grupo sin precedentes de 10 países europeos que empatan en cuarto lugar.

Europa sigue dominando los niveles superiores, con notables excepciones como Emiratos Árabes Unidos (quinto puesto), Nueva Zelanda (sexto), Australia (séptimo), Canadá (octavo) y Malasia (noveno).

Estados Unidos ha regresado al Top 10 tras una breve retirada a finales de 2025, pero esta recuperación enmascara un declive a largo plazo tanto para Estados Unidos como para Reino Unido, que compartían el primer puesto en 2014. Durante el último año, ambos países registraron sus mayores pérdidas anuales en acceso sin visado, perdiendo siete y ocho destinos respectivamente. En las últimas dos décadas, Estados Unidos ha descendido seis puestos, hasta el décimo, mientras que Reino Unido ha descendido cuatro, hasta el séptimo.

"El poder de los pasaportes refleja, en última instancia, la estabilidad política, la credibilidad diplomática y la capacidad de moldear las normas internacionales", afirmó Misha Glenny, galardonada periodista y rectora del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. "A medida que las relaciones transatlánticas se tensan y la política interna se vuelve más volátil, la erosión de los derechos de movilidad en países como Estados Unidos y Reino Unido es menos una anomalía técnica que una señal de una recalibración geopolítica más profunda".

Los mayores ascensos y descensos a lo largo de las décadas

Emiratos Árabes Unidos destaca como el país con mejor rendimiento en el Henley Passport Index en los últimos 20 años, añadiendo 149 destinos sin visado desde 2006 y ascendiendo 57 puestos hasta el quinto puesto con acceso a 184 destinos sin visa, impulsados por un compromiso diplomático sostenido y la liberalización de visados.

Los países de los Balcanes Occidentales y Europa del Este también han logrado avances significativos, liderados por Albania (+36 al 43º), Ucrania (+34 al 30º), Serbia (+30 al 34º) y Macedonia del Norte (+27 al 38º).

Bolivia es el único país del índice que ha experimentado una disminución general en el acceso sin visado en los últimos 20 años, descendiendo 32 puestos hasta el puesto 61 en 2026.

Si consideramos solo la última década, Kosovo ha registrado el mayor ascenso, ascendiendo 38 puestos, mientras que China ha ascendido 28 puestos, posicionando a ambos países en el puesto 59 del índice, con acceso a 81 destinos sin visado.

Fronteras abiertas, puertas cerradas

Mientras que los titulares de pasaportes estadounidenses disfrutan de acceso sin visa a 179 destinos, América solo permite la entrada sin visa previa a 46 nacionalidades, lo que lo sitúa en el puesto 78 a nivel mundial en el Henley Openness Index, una de las brechas más amplias a nivel mundial entre movilidad de salida y acceso de entrada.

China, en cambio, ahora permite la entrada sin visa a 77 nacionalidades y ocupa el puesto 62, tras la incorporación de más de 40 países en los últimos dos años.

"Se observa un cambio visible en el equilibrio de poder global, marcado por la renovada apertura de China y el repliegue de Estados Unidos hacia el nacionalismo", afirmó el Dr. Tim Klatte, socio de Grant Thornton China. "A medida que los países compiten cada vez más por la influencia a través de la movilidad, la apertura se está convirtiendo en un componente crucial del poder blando".

Un análisis encargado para el Henley Global Mobility Report 2026 advierte que una propuesta de finales de 2025 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos podría poner fin a los viajes sin visa bajo el Programa de Exención de Visa. Es posible que se exija a los ciudadanos de 42 naciones aliadas que presenten una gran cantidad de datos personales, biométricos y digitales; esta implementación podría comenzar a principios de febrero.

"Este nivel de recopilación de datos permite una evaluación ideológica en tiempo real y crea el riesgo de que la información personal pueda ser compartida, reutilizada o utilizada como arma", advierte Greg Lindsay, investigador principal no residente del Atlantic Council.

Estas propuestas se producen tras la mayor expansión simultánea de las prohibiciones de viaje a Estados Unidos en la historia moderna. A partir del 1 de enero de 2026, se aplican restricciones de entrada totales o parciales a 39 países.

La planificación de la movilidad se acelera a medida que la gestión de riesgos se convierte en una prioridad

La demanda de derechos adicionales de residencia y ciudadanía continúa en aumento. En 2025, Henley & Partners recibió solicitudes de 100 nacionalidades, con un aumento interanual del 28 % en el volumen total. Estados Unidos es ahora el principal mercado de clientes de la firma.

"Los americanos continúan su lucha por obtener una residencia y ciudadanía alternativas en medio de la actual turbulencia política", afirmó el profesor Peter J. Spiro, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple. "Lo que antes se consideraba una contingencia extrema se ha convertido en una forma habitual de gestión de riesgos".

Lea el comunicado completo