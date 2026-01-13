Henley & Partners: Die wachsende Kluft zwischen den Reisepässen verändert die globale Mobilität im Jahr 2026

LONDON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zwei Jahrzehnte nach seiner Einführung zeigt der Henley Passport Index 2026, dass die Kluft zwischen den mobilsten und den am wenigsten mobilen Bevölkerungsgruppen der Welt immer größer wird. Der Index basiert auf exklusiven Timatic-Daten der International Air Transport Association (IATA) und listet alle weltweiten Reisepässe nach der Anzahl der Ziele auf, zu denen ihre Inhaber ohne vorheriges Visum Zugang haben. Während sich nun eine Rekordzahl von Pässen an der Spitze der Rangliste befindet, bleiben diejenigen am unteren Ende der Rangliste zunehmend isoliert, was ein wachsendes globales Mobilitätsgefälle verdeutlicht.

Singapur ist nach wie vor der mächtigste Reisepass der Welt und bietet visafreien Zugang zu 192 Zielen. Am anderen Ende der Skala rangiert erneut Afghanistan, das nur 24 Ziele ansteuern kann. Die sich daraus ergebende Kluft von 168 Reisezielen verdeutlicht das Ausmaß der globalen Mobilitätsungleichheit im Jahr 2026 – eine dramatische Vergrößerung seit 2006, als der Unterschied zwischen dem damals führenden US-Pass und Afghanistan nur 118 Reiseziele betrug.

„In den letzten 20 Jahren hat die globale Mobilität erheblich zugenommen, aber die Vorteile sind ungleich verteilt", sagt Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners. „Heute spielt das Reisepassprivileg eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Chancen, Sicherheit und wirtschaftlicher Teilhabe."

Dieses Ungleichgewicht verschärft sich noch, obwohl die Nachfrage nach internationalen Reisen weiter steigt. Die IATA prognostiziert, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr weltweit mehr als 5,2 Milliarden Passagiere befördern werden.

„Es wird erwartet, dass im Jahr 2026 eine Rekordzahl von Menschen reisen wird", sagt IATA-Generaldirektor Willie Walsh. „Da viele Regierungen ihre Grenzen verschärfen wollen, sollten technologische Fortschritte wie digitale ID und digitale Pässe von den politischen Entscheidungsträgern nicht außer Acht gelassen werden. Bequemes Reisen und sichere Grenzen sind möglich."

Großbritannien verzeichnet die stärksten Verluste im Jahresvergleich, USA wieder in den Top 10

Japan und Südkorea rangieren auf Platz 2 im Jahr 2026 und bieten jeweils visumfreien Zugang zu 188 Zielen. Dänemark, Luxemburg, Spanien, Schweden und die Schweiz folgen auf Platz 3 mit Zugang zu 186 Reisezielen, vor einer noch nie dagewesenen Gruppe von 10 europäischen Ländern auf Platz 4.

Europa dominiert weiterhin die oberen Ränge, mit bemerkenswerten Ausnahmen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (5. Platz), Neuseeland (6. Platz), Australien (7. Platz), Kanada (8. Platz) und Malaysia (9. Platz).

Die USA sind in die Top 10 zurückgekehrt, nachdem sie Ende 2025 kurzzeitig aus dem Ranking herausgefallen waren, aber hinter dieser Erholung verbirgt sich ein längerfristiger Rückgang sowohl für die USA als auch für das Vereinigte Königreich, die 2014 gemeinsam den 1. Platz innehatten. Im vergangenen Jahr verzeichneten beide Länder mit sieben bzw. acht Reisezielen die stärksten jährlichen Verluste bei der Visumfreiheit. In den letzten zwei Jahrzehnten sind die USA um sechs Plätze auf Rang 10 gefallen, während das Vereinigte Königreich um vier Plätze auf Rang 7 gefallen ist.

„Die Stärke der Pässe spiegelt letztlich politische Stabilität, diplomatische Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit wider, internationale Regeln zu gestalten", sagt Misha Glenny, preisgekrönter Journalist und Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. „Angesichts der angespannten transatlantischen Beziehungen und der zunehmenden innenpolitischen Brisanz ist die Aushöhlung der Mobilitätsrechte für Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich weniger eine technische Anomalie als vielmehr ein Signal für eine tiefgreifende geopolitische Neuausrichtung."

Die größten Aufsteiger und Absteiger im Laufe der Jahrzehnte

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich in den letzten 20 Jahren als das Land mit der besten Performance im Henley Passport Index hervorgetan. Seit 2006 haben sie 149 visumfreie Reiseziele hinzugewonnen und sind um 57 Plätze auf Rang 5 der Rangliste geklettert, mit Zugang zu 184 visumfreien Reisezielen, angetrieben durch nachhaltige diplomatische Bemühungen und Visaliberalisierung.

Auch die Länder des westlichen Balkans und Osteuropas haben erhebliche Fortschritte erzielt, angeführt von Albanien (+36 auf Platz 43), der Ukraine (+34 auf Platz 30), Serbien (+30 auf Platz 34) und Nordmazedonien (+27 auf Platz 38).

Bolivien ist das einzige Land auf dem Index, das in den letzten 20 Jahren einen Rückgang bei der Visumfreiheit zu verzeichnen hatte: Es fiel um 32 Plätze auf Rang 61 im Jahr 2026.

Betrachtet man nur die letzten zehn Jahre, so hat der Kosovo mit einem Anstieg um 38 Plätze den größten Zuwachs zu verzeichnen, während China um 28 Plätze aufgestiegen ist, so dass beide Länder gemeinsam auf Platz 59 auf dem Index stehen und Zugang zu 81 visumfreien Zielen haben.

Offene Grenzen, geschlossene Türen

Während Inhaber von US-Pässen visumfreien Zugang zu 179 Reisezielen genießen, erlaubt Amerika nur 46 Nationalitäten die Einreise ohne vorheriges Visum. Auf dem Henley Openness Index rangiert Amerika damit weltweit auf Platz 78 – eine der größten Lücken weltweit zwischen der Mobilität im Ausland und dem Zugang im Inland.

Im Gegensatz dazu erlaubt China nun 77 Nationalitäten die visumfreie Einreise und rangiert auf Platz 62, nachdem in den letzten zwei Jahren mehr als 40 Länder hinzugekommen sind.

„Es ist eine sichtbare Verschiebung im globalen Kräfteverhältnis im Gange, die durch Chinas erneute Offenheit und den Rückzug der USA in den Nationalismus gekennzeichnet ist", sagt https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2026-january/shifting-influence-chinas-openness-vs-americas-nationalismDr. Tim Klatte, Partner bei Grant Thornton China. „Da Länder zunehmend um Einfluss durch Mobilität konkurrieren, wird Offenheit zu einer entscheidenden Komponente von Soft Power."

Eine Analyse, die für den Henley Global Mobility Report 2026 in Auftrag gegeben wurde, warnt davor, dass ein Vorschlag der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (US Customs and Border Protection) Ende 2025 das visumfreie Reisen im Rahmen des Programms für visumfreies Reisen beenden könnte. Die Bürger von 42 verbündeten Staaten könnten verpflichtet werden, umfangreiche persönliche, biometrische und digitale Daten zu übermitteln, wobei die Umsetzung bereits im Februar erfolgen könnte.

„Dieses Ausmaß an Datenerfassung ermöglicht eine ideologische Überprüfung in Echtzeit und birgt das Risiko, dass personenbezogene Daten weitergegeben, zweckentfremdet oder als Waffe eingesetzt werden könnten", warnt Greg Lindsay, nicht-residierender Senior Fellow beim Atlantic Council.

Diese Vorschläge folgen auf die umfangreichste gleichzeitige Ausweitung der US-Einreiseverbote in der modernen Geschichte. Ab dem 1. Januar 2026 gelten nun vollständige oder teilweise Einreisebeschränkungen für 39 Länder.

Die Mobilitätsplanung wird beschleunigt, da das Risikomanagement zu einer Priorität wird

Die Nachfrage nach zusätzlichen Aufenthaltsrechten und Staatsbürgerschaftsrechten steigt weiter an. Im Jahr 2025 gingen bei Henley & Partners Bewerbungen aus 100 verschiedenen Ländern ein, wobei das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 28 % gestiegen ist. Die USA sind heute der größte Kundenmarkt des Unternehmens.

„Die Amerikaner bemühen sich inmitten der anhaltenden politischen Turbulenzen weiterhin um einen alternativen Wohnsitz und die Staatsbürgerschaft", sagt Prof. Peter J. Spiro, Professor an der Temple University Law School. „Was früher als extreme Eventualität angesehen wurde, ist heute eine gängige Form des Risikomanagements."

