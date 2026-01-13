Henley & Partners: Una creciente división en los pasaportes remodela la movilidad mundial en 2026

LONDRES, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Al cumplirse dos décadas desde su creación, el Índice Henley de Pasasportes de 2026 revela una brecha cada vez mayor entre las poblaciones más y menos móviles del mundo. Según los datos exclusivos de Timatic de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el índice clasifica todos los pasaportes mundiales por el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visado previo. Si bien un número récord de pasaportes ahora se agrupa en la parte superior de la clasificación, los que están en la parte inferior permanecen cada vez más aislados, lo que evidencia una creciente brecha de movilidad mundial.

Singapur mantiene su posición como el pasaporte más poderoso del mundo, ya que ofrece acceso sin visado a 192 destinos. En el extremo opuesto, Afganistán vuelve a ocupar el último lugar, con acceso a solo 24 destinos. La brecha resultante de 168 destinos ilustra la escala de la desigualdad de movilidad mundial en 2026, un aumento dramático desde 2006, cuando la diferencia entre el pasaporte estadounidense de alto rango y Afganistán era de solo 118 destinos.

"En los últimos 20 años, la movilidad mundial se expandió significativamente, pero los beneficios se han distribuido de manera desigual", dice el Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners. "Hoy en día, el privilegio del pasaporte juega un papel decisivo en la configuración de las oportunidades, la seguridad y la participación económica".

Este desequilibrio se intensifica a pesar de que la demanda de viajes internacionales sigue creciendo. La IATA prevé que las aerolíneas transportarán más de 5.200 millones de pasajeros en todo el mundo este año.

"Se espera que un número récord de personas viajen en 2026", señala el Director General de IATA, Willie Walsh. "Pero a medida que muchos gobiernos buscan estrechar sus fronteras, los avances tecnológicos como la identificación digital y los pasaportes digitales no deben ser pasados por alto por los responsables políticos. Es posible viajar cómodamente y tener fronteras seguras".

El Reino Unido registra las mayores pérdidas interanuales, los EE. UU. vuelven a estar entre los 10 primeros

Japón y Corea del Sur ocupan el 2.o lugar en 2026, y cada uno ofrece acceso sin visado a 188 destinos. Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza siguen en el 3.er lugar con acceso a 186 destinos, por delante de un grupo sin precedentes de 10 países europeos empatados en el 4.o.

Europa domina los niveles superiores, con notables excepciones, como Emiratos Árabes Unidos (5.o), Nueva Zelanda(6.o), Australia (7.o), Canadá (8.o) y Malasia (9.o).

EE. UU. ha vuelto al Top 10 después de abandonarlo brevemente a finales de 2025, pero esta recuperación enmascara un descenso a largo plazo tanto para EE. UU. como para el Reino Unido, que ocuparon conjuntamente el 1.er puesto en 2014. Durante el año pasado, ambos países registraron sus mayores pérdidas anuales en el acceso sin visado, ya que perdieron siete y ocho destinos, respectivamente. En las últimas dos décadas, los EE. UU. han caído seis lugares, hasta el 10.o, mientras que el Reino Unido ha caído cuatro lugares, hasta el 7.o.

"El poder de los pasaportes refleja en última instancia la estabilidad política, la credibilidad diplomática y la capacidad de dar forma a las normas internacionales", afirma Misha Glenny, galardonada periodista y rectora del Instituto de Ciencias Humanas de Viena. "A medida que las relaciones transatlánticas se tensan y la política interna se vuelve más volátil, la erosión de los derechos de movilidad para países como Estados Unidos y el Reino Unido es menos una anomalía técnica que una señal de una recalibración geopolítica más profunda".

Los mayores ascensos y descensos de las últimas décadas

Los Emiratos Árabes Unidos se destacan como el país con mejor desempeño en el Índice Henley de Pasaportes en los últimos 20 años, pues agregaron 149 destinos sin visado desde 2006 y subieron 57 lugares hasta alcanzar el 5.º lugar en la clasificación, con acceso a 184 destinos sin visado, gracias al compromiso diplomático sostenido y la liberalización de visados.

Los países de los Balcanes Occidentales y Europa del Este también lograron avances significativos, liderados por Albania (+36 a 43.a), Ucrania (+34 a 30.a), Serbia (+30 a 34.a) y Macedonia del Norte (+27 a 38.a).

Bolivia es el único país en el índice que ha visto una disminución general en el acceso sin visado en los últimos 20 años, debido a que cayó 32 lugares para ocupar el puesto 61 en 2026.

Si consideramos solo la última década, Kosovo ha registrado el mayor aumento, ya que subió 38 lugares, mientras que China subió 28 lugares, lo que posiciona a ambos países como el conjunto en el puesto 59 del índice, con acceso a 81 destinos sin visado.

Fronteras abiertas, puertas cerradas

Mientras que los titulares de pasaportes estadounidenses disfrutan de acceso sin visado a 179 destinos, Estados Unidos permite que solo 46 nacionalidades ingresen sin visado previo, y ocupa el puesto 78 a nivel mundial en el Índice Henley de Apertura, una de las brechas más amplias en todo el mundo entre la movilidad saliente y el acceso entrante.

China, por el contrario, ahora permite la entrada sin visado a 77 nacionalidades y se ubica en el puesto 62, tras la incorporación de más de 40 países en los últimos dos años.

"Hay un cambio visible en curso en el equilibrio de poder global, marcado por la renovada apertura de China y la retirada de Estados Unidos hacia el nacionalismo", dice el Dr. Tim Klatte, socio de Grant Thornton China. "A medida que los países compiten cada vez más por la influencia mediante la movilidad, la apertura se está convirtiendo en un componente crítico del poder blando".

El análisis encargado para el Informe de Movilidad Mundial de Henley 2026 advierte que una propuesta de finales de 2025 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. podría poner fin de manera efectiva a los viajes sin visado en el marco del Programa de Exención de Visado. Es posible que se requiera que los ciudadanos de 42 naciones aliadas envíen datos personales, biométricos y digitales extensos, y que la implementación sea posible ya en febrero.

"Este nivel de recopilación de datos permite la detección ideológica en tiempo real y crea el riesgo de que la información personal pueda compartirse, reutilizarse o convertirse en un arma", advierte Greg Lindsay, investigador principal no residente del Atlantic Council.

Estas propuestas siguen a la expansión simultánea más extensa de las prohibiciones de viaje de los Estados Unidos en la historia moderna. A partir del 1 de enero de 2026, se aplican restricciones de entrada totales o parciales a 39 países.

La planificación de la movilidad se acelera a medida que la gestión de riesgos se convierte en una prioridad

La demanda de derechos adicionales de residencia y ciudadanía sigue en aumento. En 2025, Henley & Partners recibió solicitudes de 100 nacionalidades, con volúmenes generales que aumentaron un 28 % interanual. Estados Unidos es ahora el mayor mercado de clientes de la empresa.

"Los estadounidenses continúan su lucha por la residencia y la ciudadanía alternativas en medio de la turbulencia política en curso", menciona el profesor Peter J. Spiro, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple. "Lo que antes se consideraba una contingencia extrema se convirtió en una forma generalizada de gestión de riesgos".

FUENTE Henley & Partners